Jauregik uste du Trumpek "zailtasunak" izango lituzkeela Espainiarekin merkataritza harremanak eteteko, Europa "merkatu bakarra" delako

Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuak Euskadi Irratian esan du Trumpek "zailtasunak" izango lituzkeela Espainiari merkataritza blokeoa aplikatzeko, Europa "merkatu bakarra" delako. Europaren indarra "batasunean" dagoela nabarmendu du. Hala ere,  adierazi du AEBko Gobernuak "neurri indibidualekin min egin dezakeela".

Trumpek Espainiarekin merkataritza eteteko mehatxua egin du, Iranen gerrari buruz duen jarreragatik
Sanchezek "Gerrari ez" leloa defendatu du, eta ez dela "errepresalien beldur" ohartarazi dio Trumpi

AEBk eta Israelek Irani egindako erasoaren harira egindako adierazpen instituzional batean, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak azpimarratu du Espainiaren jarrera argia dela: nazioarteko zuzenbidea ez errespetatzea arbuiatzea eta iraganeko akatsetan erortzea saihestea. Ohartarazi duenez, Espainia "ez da munduarentzat txarra den zerbaiten konplize izango, baten baten errepresalien beldurragatik bakarrik".

