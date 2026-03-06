PNV-PP
Aitor Esteban: "Conversaciones con el PP ha habido siempre, nunca se han parado"

Aitor Esteban en "En Jake"
Aitor Esteban. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Aitor Esteban: "PPrekin beti izan dira elkarrizketak, ez dira inoiz eten"

El presidente del EBB cree que "había un cierto empeño en decir que no había ninguna conversación con el PP". "El PNV ocupa una centralidad y es nuestra responsabilidad tener los canales abiertos", ha añadido Esteban en el programa "En Jake" de ETB2.

EAJ-PNV PP Alberto Núñez Feijóo Política

Óscar Puente
El ministro Puente pone en 3 o 4 años el horizonte para finalizar la Y vasca

El ministro español de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado que la Y vasca está "en la recta final" y no hay obstáculos para concluirla en "tres o cuatro años". Además, ha precisado que "la espinita clavada" con el TAV es Francia, pero cree que el actual ministro galo Philippe Tabarot apuesta por la continuidad en el país vecino de la infraestructura, que forma parte del Corredor europeo Atlántico.
Josu Estarrona
El Senado rechaza en un bronco debate el reconocimiento del papel del Estado en la masacre de Vitoria de 1976

La tensión ha aumentado cuando Josu Estarrona, senador de EH Bildu, ha espetado, mirando a la bancada del PP y con el puño en alto: "¡Somos los nietos de los obreros que nunca pudisteis matar!". Javier Arenas (PP) ha pedido a la Presidencia que se retire la frase de Estarrona y lo ha tildado de "discurso etarra".  El vicepresidente del Senado, Javier Maroto, se lo ha concedido.
