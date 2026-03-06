EAJ-PP
Aitor Esteban: "PPrekin beti izan dira elkarrizketak, ez dira inoiz eten"

Aitor Esteban en "En Jake"
18:00 - 20:00
Aitor Esteban. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

EBBko presidentearen ustez, "PPrekin elkarrizketarik ez zegoela esateko nolabaiteko irrika zegoen". "EAJ zentralitatean dago, eta gure ardura da kanalak irekita izatea", gaineratu du Estebanek ETB2ko "En Jake" saioan.

