Iparralde
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Las listas municipales de localidades de Iparralde de menos de 1000 habitantes deberán respetar la paridad

Urepel
18:00 - 20:00
Urepel. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: 1.000 biztanle baino gutxiagoko herrietako udal zerrendek parekidetasuna errespetatu beharko dute Iparraldean

Última actualización

El Gobierno francés impone la paridad obligatoria en las listas de los municipios de menos de 1000 habitantes, acabando con las candidaturas individuales y el voto abierto. Una reforma que busca feminizar la política local, pero que ha sentado como un jarro de agua fría en muchas localidades rurales de Iparralde.

Iparralde Política

Te puede interesar

Óscar Puente
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El ministro Puente pone en 3 o 4 años el horizonte para finalizar la Y vasca

El ministro español de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado que la Y vasca está "en la recta final" y no hay obstáculos para concluirla en "tres o cuatro años". Además, ha precisado que "la espinita clavada" con el TAV es Francia, pero cree que el actual ministro galo Philippe Tabarot apuesta por la continuidad en el país vecino de la infraestructura, que forma parte del Corredor europeo Atlántico.
Josu Estarrona
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Senado rechaza en un bronco debate el reconocimiento del papel del Estado en la masacre de Vitoria de 1976

La tensión ha aumentado cuando Josu Estarrona, senador de EH Bildu, ha espetado, mirando a la bancada del PP y con el puño en alto: "¡Somos los nietos de los obreros que nunca pudisteis matar!". Javier Arenas (PP) ha pedido a la Presidencia que se retire la frase de Estarrona y lo ha tildado de "discurso etarra".  El vicepresidente del Senado, Javier Maroto, se lo ha concedido.
Cargar más
Publicidad
X