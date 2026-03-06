Iparraldea
1.000 biztanle baino gutxiagoko herrietako udal zerrendek parekidetasuna errespetatu beharko dute Iparraldean

Azken eguneratzea

Frantziako Gobernuak 1.000 biztanletik beherako udalerrietako zerrendetan derrigorrezko parekotasuna ezarri du, banakako hautagai-zerrendekin eta boto irekiarekin amaituz. Erreforma horrek tokiko politika feminizatzea du helburu, baina Ipar Euskal Herriko landa-herri askotan hautsak harrotu ditu erabakiak.

