Admitida la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por agresión sexual

Un juzgado madrileño ha admitido a trámite la denuncia que interpuso recientemente una mujer contra Íñigo Errejón por una supuesta agresión sexual ocurrida en octubre de 2021, la segunda denuncia contra el expolítico tras la que presentó la actriz Elisa Mouliaá, según ha informado el abogado de ambas denunciantes.

En concreto, es el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 12 el que ha admitido a trámite esta denuncia, han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).



El letrado Alfredo Arrién, que representa a las mujeres que han denunciado a Errejón, ha confirmado este lunes la admisión a trámite, sin aportar más detalles para mantener la cautela y el silencio "por expreso deseo de la denunciante".



La denuncia se interpuso hace unas semanas por una presunta agresión sexual ocurrida en octubre de 2021, cuando según relata la mujer ambos quedaron y él la obligó a mantener relaciones sexuales tras intimidarla.