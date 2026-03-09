VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Admitida la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por agresión sexual

Se trata de una agresión sexual que se habría producido en octubre de 2021, y es la segunda denuncia que recibe tras la presentada por la actriz Elisa Mouliaá.
(Foto de ARCHIVO) El ex portavoz de Sumar en el Congreso Iñigo Errejón sale de declarar en los juzgados de Plaza de Castilla, junto a su abogada, a 16 de enero de 2025, en Madrid (España). El juez que investiga al exportavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual le toma declaración como investigado, y a la actriz Elisa Mouliaá como denunciante. Los hechos denunciados por Mouliaá fueron en septiembre de 2021. Mateo Lanzuela / Europa Press 16/1/2025
Errejón sale del juzgado. Foto: EFE
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Un juzgado madrileño ha admitido a trámite la denuncia que interpuso recientemente una mujer contra Íñigo Errejón por una supuesta agresión sexual ocurrida en octubre de 2021, la segunda denuncia contra el expolítico tras la que presentó la actriz Elisa Mouliaá, según ha informado el abogado de ambas denunciantes.

En concreto, es el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 12 el que ha admitido a trámite esta denuncia, han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

El letrado Alfredo Arrién, que representa a las mujeres que han denunciado a Errejón, ha confirmado este lunes la admisión a trámite, sin aportar más detalles para mantener la cautela y el silencio "por expreso deseo de la denunciante".

La denuncia se interpuso hace unas semanas por una presunta agresión sexual ocurrida en octubre de 2021, cuando según relata la mujer ambos quedaron y él la obligó a mantener relaciones sexuales tras intimidarla. 

Una segunda mujer denuncia a Iñigo Errejón por agresión sexual
Violencia machista Política

