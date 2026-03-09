Auzitegiak onartu egin du Iñigo Errejonen aurkako bigarren sexu-eraso salaketa
Ustez 2021ean gertatutako sexu-eraso batekin lotuta dago azken hori, Elisa Mouliaa aktoreak aurkeztutako salaketaren ondoren jaso duena.
Madrilgo epaitegi batek tramitera onartu du emakume batek Iñigo Errejonen aurka jarri duen sexu-eraso salaketa. 2021eko urrian gertatu zen erasoa, eta Errejonek jasotzen duen mota honetako bigarren salaketa da, Elisa Mouliaa aktoreak politikari ohiaren aurka jarritakoaren ostean.
Zehazki, Emakumeen aurkako indarkeriaren arloko 12. epaitegiak onartu du tramitera salaketa hori, Madrilgo Justizia Auzitegi Nagusiko iturriek baieztatu dutenez.
Alfredo Arrien abokatuak, Errejon salatu duten emakumeak ordezkatzen dituenak, tramiterako onartu dutela baieztatu du astelehen honetan, baina ez du xehetasun gehiagorik eman, "salatzaileak hala nahi duelako".
Salaketa duela aste batzuk jarri zuten, 2021eko urrian izandako ustezko sexu-eraso batengatik. Emakumearen esanetan, hitzordua egin zuten biek, eta berak sexu-harremanak izatera behartu zuen.
