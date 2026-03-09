EH Bildu se solidarizará con los pueblos afectados por las “masacres del imperialismo” en el Aberri Eguna

EH Bildu reclamará el próximo 5 de abril en Pamplona que Euskal Herria "es un pueblo" y "una nación que quiere ser libre", una reivindicación en el Aberri Eguna a la que este año suman la solidaridad con los pueblos inmersos en conflictos bélicos afectados por "las masacres del imperialismo".



Lo ha dicho en una comparecencia de prensa la responsable política de EH Bildu en Navarra, Miren Zabaleta, quien ha presentado la convocatoria del próximo Aberri Eguna de la formación, que tendrá lugar el domingo 5 de abril en Pamplona bajo el lema "Zazpiak bat egin”.



La cita será "un llamamiento para combatir el fascismo, dignificar las condiciones de vida de los trabajadores de Euskal Herria, garantizar los derechos sociales o de reclamar un nuevo impulso al euskera rente a la embestida" que sufre desde diversos ámbitos, pilares de "los soberanistas", ha dicho Zabaleta.



Ha señalado que además de para la reivindicación, la cita tendrá lugar para la celebración festiva en el centro de Pamplona, aunque el acto principal será la manifestación a mediodía que terminará en el parque de Antoniutti.



Por todo ello, Zabaleta ha extendido la invitación a "llenar las calles de Iruñea para reivindicar que Euskal Herria es nuestra nación".



Le han acompañado diversos cargos institucionales de EH Bildu, entre ellos el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, quien ha asegurado que el próximo 5 de abril Pamplona "va a volver a ser un clamor contra el imperialismo y por la paz. Volveremos a decir alto y claro que todos los pueblos tienen derecho a que se respete su soberanía".



Por ello, ha subrayado la solidaridad de la formación "con esos pueblos que están sufriendo la agresión imperialista y que están viendo cómo sus ciudadanos y ciudadanas mueren o viven en la penuria".



"Es tiempo de alzar la voz, y exigir la paz y el fin de las agresiones imperialistas. Euskal Herria ya dijo no a la OTAN, no a la guerra y sí a la paz, sí a la libertad. El Aberri Eguna será una movilización para reivindicar nuestros derechos como pueblo, exigir la paz y el fin de la guerra", ha incidido Asiron.