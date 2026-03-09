EH Bilduk "inperialismoaren aurka eta bakearen alde" egingo du Aberri Egunean
Iruñean, "Zazpiak bat egin" lelopean, Euskal Herria "herri bat" eta "aske izan nahi duen nazio bat" dela aldarrikatuko du.
Euskal Herria "herri bat" eta "aske izan nahi duen nazio bat" dela aldarrikatuko du EH Bilduk apirilaren 5ean Iruñean, Aberri Egunean. Aldarrikapen horri, aurten, "inperialismoaren sarraskien" eraginpean dauden herriekiko elkartasuna gehituko zaio.
Miren Zabaleta EH Bilduren Nafarroako arduradun politikoak eman du horren berri, apirilaren 5ean , igandean, Iruñean "Zazpiak bat egin" lelopean egingo den Aberri Eguna aurkezteko agerraldian.
Zabaletaren hitzetan, " faxismoari aurre egiteko, Euskal Herriko langileen bizi-baldintzak duintzeko, eskubide sozialak bermatzeko edo euskarari bultzada berri bat eskatzeko" ere izango da hitzordua.
Aldarrikapenerako ez ezik, ospakizunetarako ere hitzordua izango dela adierazi du, baina ekitaldi nagusia eguerdian Antoniutti parkean amaituko den manifestazioa izango da.
Horregatik guztiagatik, "Euskal Herria gure nazioa dela aldarrikatzeko Iruñeko kaleak betetzeko" gonbidapena egin du Zabaletak.
Agerraldian izan dira, era berean, EH Bilduko hainbat kargu instituzional, besteak beste, Joseba Asiron Iruñeko alkatea, apirilaren 5ean Iruñea "inperialismoaren aurkako eta bakearen aldeko aldarria" izango dela ziurtatu duena. "Berriz ere argi eta garbi esango dugu herri guztiek dutela beren subiranotasuna errespetatzeko eskubidea", gehitu du.
Hori horrela, "eraso inperialista jasaten ari diren eta herritarrak hiltzen ari zaizkien herriekiko" elkartasuna azpimarratu du.
"Ahotsa altxatu eta bakea eta eraso inperialisten amaiera eskatzeko garaia da. Euskal Herriak esan zion ezetz NATOri, ezezkoa gerrari eta baiezkoa bakeari, baiezkoa askatasunari. Aberri Eguna herri gisa ditugun eskubideak aldarrikatzeko, bakea eskatzeko eta gerraren amaiera eskatzeko mobilizazioa izango da", azpimarratu du Asironek.
Zure interesekoa izan daiteke
Auzitegiak onartu egin du Iñigo Errejonen aurkako bigarren sexu-eraso salaketa
Ustez 2021ean gertatutako sexu-eraso batekin lotuta dago azken hori, Elisa Mouliaa aktoreak aurkeztutako salaketaren ondoren jaso duena.
EAJk Espainiako Gobernua estutu du "Tubos Reunidosek zorra berregituratu" eta bideragarritasun plan bat landu ditzan
Jeltzaleek ohar baten bidez jakinarazi dutenez, industriak "une zailak bizi ditu Estatu osoan, argindarraren prezio altuen ondorioz". "Horregatik, denbora daramagu energia prezio lehiakorragoak lortzeko neurriak eskatzen", esan dute.
Abian da Ipar Euskal Herriko herriko bozetarako kanpainaren azken astea
160 udalerritako auzapezak hautatu beharko dituzte herritarrek eta espero da horietatik ia gehientsuenetan, % 90etan, lehen itzulian (martxoak 15) emaitzak erabakita gelditzea, hautagaitza bakarra edo bi daudelako. Aldiz, oso litekeena da 14 herritan bigarren itzulira (martxoak 22) joatea, hautagaitzetako batek ez badu behintzat lehenengoan % 50eko babesa gainditzen. Herriko etxeez gaindiko garrantzia dute bozek, emaitzen arabera osatuko baita, ondoren, Euskal Hirigune Elkargoa.
Etxanobe, AHTari buruz: "Serio eta zorrotz ekin behar zaio, ezin dugu atzerapen gehiagorik izan"
Joan den ostiralean, Oscar Puente Espainiako Garraio ministroak esan zuen "hiruzpalau urtean" AHTa egiteko lanak bukatuta izango zurela. Horren harira, Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusiak azpimarratu du, Radio Euskadiko "Boulevard" saioan egindako elkarrizketan, "egun bakarreko atzerapenak ere Euskadirako eta bereziki Bizkairako lehiakortasuna galtzea" dakarrela.
Isaias Carrasco omendu dute Arrasaten, ETAk hil zuela 18 urte bete direnean
Biolentzia eta demokrazia bateragarri zirela pentsatu zutenei ibilbide etikoa burutzeko eskatu die Eneko Anduezak. PSE-EEko kideak, Eusko Jaurlaritzako ordezkariak eta EH Bilduko zenbait kargudun izan dira omenaldian, Isaias Carrascoren ingurukoekin batera.
Dagokien lekua hartzeko eskatu die EAJk emakume gazteei
Euzko Alderdi Jeltzaleak emakumezko buruzagiak bildu ditu Bilbon egin duten ekitaldian, "Emakumeon indar infinitua" lelopean. Emakumeek esparru guztietan dagokien lekua "oztoporik gabe" betetzearen alde egin dute bertan. Zientzia, kultura edo beste arlo batzuetan lan egiteko deia egin die gazteei, euren lidergoa "ezinbestekoa" delako euskal nazioak "aurrera egin dezan".
Javier De Andresek PPko emakumeen ondarea defendatu eta "monterismoa" kritikatu du
EAEko PPko buruak ezkerrak "hautsi duen guztia berreraikitzea" eta "sexismotik aldentzea eta gizonen eta emakumeen arteko berdintasun harremana bilatzea" eskatu du.
EH Bilduk esan du inoiz baino beharrezkoagoa dela M8an kalera ateratzea
Emakumeen Nazioarteko Egunaren bezperan, EH Bilduk bat egin du Euskal Herriko Mugimendu Feministak antolatutako mobilizazioekin. Nerea Kortajarena EH Bilduren Programa zuzendariak adierazi du eskuin-muturrari argi esan behar zaiola ez dutela inolako atzerapausorik onartuko. Berdintasun erreala lortzeko urratsak ematen segi beharra dagoela gaineratu du.
1.000 biztanle baino gutxiagoko herrietako udal zerrendek parekidetasuna errespetatu beharko dute Iparraldean
Frantziako Gobernuak 1.000 biztanletik beherako udalerrietako zerrendetan derrigorrezko parekotasuna ezarri du, banakako hautagai-zerrendekin eta boto irekiarekin amaituta. Erreforma horrek tokiko politika feminizatzea du helburu, baina Ipar Euskal Herriko landa-herri askotan hautsak harrotu ditu erabakiak.