El Gobierno español prepara una "respuesta integral" para paliar los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio

Incluirá medidas para proteger a familias, empresas y autónomos y para acelerar la transición energética, y no se descartan rebajas fiscales.
MADRID, 10/03/2026.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ofrecen una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, este martes, en Madrid. EFE/Zipi
Las ministras Sara Aagesen y Elma Saiz. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Espainiako Gobernua "erantzun integrala" prestatzen ari da Ekialde Hurbileko gerraren ondorio ekonomikoak arintzeko
Agencias | EITB

Última actualización

La ministra de Seguridad Social y portavoz del Gobierno de España, Elma Saiz, ha adelantado este martes que el Gobierno "lleva tiempo" preparando una "respuesta integral, calibrada y eficaz" para paliar los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio.

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz ha indicado que a lo largo de esta semana el Gobierno intercambiará ideas con todos los grupos parlamentarios, así como con los agentes sociales, patronal y sindicatos, y escuchará las propuestas de la Comisión Europea para plantear medidas ante el conflicto actual en Oriente Medio. "Guerra que no avalamos", ha reiterado la ministra.

Por un lado, contemplará un plano "coyuntural" que incluirá medidas "para proteger a hogares, a trabajadores y a empresas afectadas", pero también incluirá un plano "estructural", con medidas para acelerar "la transición ecológica y fortalecer la autonomía estratégica".

Aagesen: mensaje de tranquilidad 

Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha lanzado un "mensaje de tranquilidad" ante el conflicto, y ha asegurado que la situación actual es "distinta" a la experimentada cuando se inició la guerra en Ucrania.

De esta forma, ha explicado que la exposición directa de España al suministro energético a través del estrecho de Ormuz es inferior al 2 % en el caso del gas y está por debajo del 5 % en el caso del petróleo.

Asimismo, ha indicado que el Gobierno, que está teniendo "numerosas reuniones" con sus colegas europeos, está haciendo un seguimiento del precio del crudo, que ha crecido un 28 % respecto a la época preconflicto, y también de la evolución de la luz, que ha experimentado un alza del 80 %.

Sin embargo, ha asegurado que el Gobierno está "preparado para actuar" y está elaborando un "plan de respuesta que sea integral y que tenga medidas coyunturales, pero también medidas que sean estratégicas".

No se descartan medidas fiscales

En este sentido y preguntada expresamente por si contemplan adoptar medidas fiscales, la vicepresidenta tercera ha afirmado que "todas y cada una de las medidas están encima de la mesa", y que lo importante es adoptar medidas de carácter estructural para que el país salga "reforzado" de esta crisis, apostando por las energías renovables, como sucedió con la guerra de Ucrania.

Aagesen ha reiterado que España está menos expuesta al gas y el petróleo porque ha aumentado las energías renovables en su mix energético, y ha afirmado que el país debe apostar por un "recurso ilimitado" como son las energías renovables.

