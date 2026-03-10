Laguntzak
Espainiako Gobernua "erantzun integrala" prestatzen ari da Ekialde Hurbileko gerraren ondorio ekonomikoak arintzeko

Familiak, enpresak eta autonomoak babesteko eta trantsizio energetikoa bizkortzeko neurriak hartuko ditu, eta ez da baztertzen beherapen fiskalak egitea.

MADRID, 10/03/2026.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ofrecen una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, este martes, en Madrid. EFE/Zipi
Sara Aagesen eta Elma Saiz ministroak. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Elma Saiz Gizarte Segurantzako ministro eta Espainiako Gobernuko bozeramaileak astearte honetan aurreratu duenez, Exekutiboa "denbora darama erantzun integral, kalibratu eta eraginkorra" prestatzen, Ekialde Hurbileko gerraren ondorio ekonomikoak arintzeko.

Ministroen Kontseiluaren bileraren amaieran, bozeramaileak adierazi du aste honetan zehar Gobernuak ideiak trukatuko dituela talde parlamentario guztiekin, baita eragile sozialekin, patronalarekin eta sindikatuekin ere, eta Europako Batzordeak Ekialde Hurbileko egungo gatazkaren aurrean neurriak proposatzeko egindako proposamenak entzungo dituela.

Alde batetik, "koiunturazko" plano bat jasoko du, "familiak, langileak eta enpresak babesteko" neurriak bilduko dituena, baina "egiturazko" plano bat ere hartuko du, "trantsizio ekologikoa" bizkortzeko eta "autonomia estrategikoa indartzeko" neurriekin.

Aagesen: lasaitasun mezua

Bestalde, Sara Aagesen Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako ministro eta hirugarren presidenteordeak "lasaitasun mezua" zabaldu du gatazkaren aurrean, eta egungo egoera Ukrainan gerra hasi zenean izandakoaren "bestelakoa" dela ziurtatu du.

Horrela, azaldu du Espainiak Ormuzeko itsasartearen bidezko energia-hornidurarekiko duen esposizio zuzena % 2tik beherakoa dela gasaren kasuan, eta % 5etik beherakoa petrolioari dagokionez.

Halaber, adierazi du Gobernua "bilera ugari" egiten ari dela Europako kideekin, eta petrolio gordinaren prezioaren jarraipena egiten ari dela, % 28 hazi baita gatazkaren aurreko egunekin alderatuta, eta argiaren bilakaerarena ere bai, % 80ko gorakada izan baitu.

Hala ere, Gobernua "jarduteko prest" dagoela eta "erantzun plan integrala" prestatzen ari dela ziurtatu du, "egoeraren araberako neurriak izango dituena, baina baita estrategikoak diren neurriak ere".

Ez da baztertzen neurri fiskalak hartzea

Ildo horretan, eta neurri fiskalak hartzea aurreikusten duten galdetuta, hirugarren presidenteordeak esan du "neurri guzti-guztiak mahai gainean" daudela, eta garrantzitsuena egiturazko neurriak hartzea dela, herrialdea krisi honetatik "indartuta" atera dadin, energia berriztagarrien alde eginez, Ukrainako gerrarekin gertatu zen bezala.

Espainiak gasarekiko eta petrolioarekiko arrisku txikiagoa duela nabarmendu du Aagesenek, energia berriztagarriak handitu dituelako mix energetikoan, eta herrialdeak energia berriztagarrien "baliabide mugagabearen" alde egin behar duela adierazi du.

Espainiako gobernua Ministroen Kontseilua Politika

