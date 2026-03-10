UPN propone derogar la Transitoria Cuarta de la Constitución porque "el independentismo está creciendo"
UPN ha presentado este martes en el Congreso de los Diputados una iniciativa que propone derogar de la Constitución española su Disposición Transitoria Cuarta, ya que "mantiene abierta de forma indefinida la puerta para la integración" en la Comunidad Autónoma Vasca. "Una amenaza para Navarra".
En rueda de prensa en Pamplona, la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha asegurado que se trata de "un mecanismo insólito, sin parangón, excepcional, introducido para contentar al nacionalismo vasco, que ni siquiera pide ya su activación porque sabe cuál sería el resultado", ha asegurado
Ha considerado que con esta iniciativa regionalista para derogar ese mecanismo "están de acuerdo una mayoría amplia de navarras y navarros que desean que Navarra siga siendo una Comunidad foral integrada en la nación española y no otra cosa", y por ello ha instado que le apoyen el resto de partidos "que entiendan que quieren seguir como lo que somos en este momento, una comunidad diferenciada, singular y dentro del país que se llama España".
Y necesitará su apoyo, ya que en primer lugar la iniciativa tiene que salvar el trámite de que sea aceptada por la Mesa del Congreso de los Diputados, ya que UPN ha optado por pedir la derogación de la esta Disposición Transitoria Cuarta en una enmienda presentada al articulado de la Proposición de ley para la reforma de la Constitución impulsada por el Parlamento de las Islas Baleares con el objeto de que la isla de Formentera tenga representación y pueda elegir senador propio en unas elecciones generales.
Ibarrola ha reconocido que no han contactado previamente con ninguna formación para asegurarse el apoyo, aunque ha advertido de que en UPN "siempre muy respetuosos con aceptar debates de parlamentos o de otros partidos" y le "sorprendería" que no se aceptara el que su partido pretende "con la misma legitimidad" que el Parlamento de Balares.
Ha recordado que UPN siempre ha defendido esta iniciativa de impulsarse una reforma de la Carta Magna. Ahora, ha matizado, aprovechan "una oportunidad histórica” y lo hacen además "en un momento en el que el independentismo vasco está creciendo hasta convertirse en segunda fuerza en esta Comunidad, un momento en el que EH Bildu y Otegi deciden y condicionan Gobiernos".
"Creemos que Navarra tiene que cerrar la puerta a las ensoñaciones independentistas como quiere la mayoría social de Navarra. Tratan de engañar a la ciudadanía Navarra confundiendo foralidad con soberanismo o con independentismo", ha rematado.
Te puede interesar
El Gobierno español prepara una "respuesta integral" para paliar los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio
Incluirá medidas para proteger a familias, empresas y autónomos y para acelerar la transición energética, y no se descartan rebajas fiscales.
Un grupo de estudiantes de EHU denuncia la campaña de criminalización contra el movimiento estudiantil
En una comparecencia a las puertas de la facultad de Letras de Vitoria-Gasteiz, un grupo de alumnos de EHU han condenado la criminalización sufrida en relación al acto de Vox en el campus alavés y a los actos del 3 de Marzo. Estos estudiantes responsabilizan de esta campaña al "PNV y a varios medios de comunicación de derechas".
Pradales reivindica la colaboración interterritorial en un contexto mundial en el que "se acumulan crisis y guerras"
Destaca la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra como ejemplo de integración para "anticiparse a los debates europeos por llegar"
El papel de la Mancomunidad de Iparralde, uno de los ejes del debate en la campaña electoral
Ipar Euskal Herria celebrará elecciones municipales los días 15 y 22 de marzo. Además de renovarse los 158 ayuntamientos, también se elegirá la nueva representación de la Mancomunidad de Iparralde, una institución creada en 2017 cuya función sigue generando opiniones diversas. Con motivo de estos comicios, ETB ha recabado valoraciones a favor y en contra por parte de distintos agentes.
Admitida la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por agresión sexual
Se trata de una agresión sexual que se habría producido en octubre de 2021, y es la segunda denuncia que recibe tras la presentada por la actriz Elisa Mouliaá.
Arranca la última semana de la campaña para las elecciones locales en Iparralde
El domingo 15 de marzo se celebrará la primera vuelta, en la que se espera que los resultados sean definitivos en el 90 % de los 160 municipios, en los cuáles solo se presentan una candidatura o dos. Sin embargo, es muy probable que en 14 localidades haya que ir a segunda vuelta (22 de marzo), salvo que alguna de las candidaturas supere el 50% de apoyo en la primera. Los votos de las Herriko Etxea tienen una importancia supramunicipal, ya que en base a ello se decide la composición de la Euskal Hirigune Elkargoa (EHE).
El PNV insta al Gobierno de España a analizar "la reestructuración de la deuda de Tubos Reunidos" y le pide un plan de viabilidad
Según ha informado la formación jeltzale en un comunicado, la pertinencia de la medida viene motivada debido a que la industria "ya afrontaba dificultades en el conjunto del Estado por el elevado coste de la electricidad y lleva tiempo reclamando medidas para avanzar hacia precios energéticos más competitivos".
EH Bildu se solidarizará con los pueblos afectados por las “masacres del imperialismo” en el Aberri Eguna
En Pamplona y bajo el lema “Zazpiak bat egin”, reclamará, asimismo, que Euskal Herria “es un pueblo” y “una nación que quiere ser libre”.
Etxanobe, sobre la llegada del TAV a Bilbao: "Debe abordarse con seriedad y rigor, no podemos ir a mayores retrasos"
El pasado viernes, el ministro español de Transportes Óscar Puente aseguró que en "tres o cuatro años" estaría acabada la Y vasca. Entrevistada en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, la diputada general de Bizkaia Elixabete Etxanobe ha asegurado que "cada día de retraso" supone "pérdida de competitividad para Euskadi y especialmente para Bizkaia".