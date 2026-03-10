UPN ha presentado este martes en el Congreso de los Diputados una iniciativa que propone derogar de la Constitución española su Disposición Transitoria Cuarta, ya que "mantiene abierta de forma indefinida la puerta para la integración" en la Comunidad Autónoma Vasca. "Una amenaza para Navarra".

En rueda de prensa en Pamplona, la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha asegurado que se trata de "un mecanismo insólito, sin parangón, excepcional, introducido para contentar al nacionalismo vasco, que ni siquiera pide ya su activación porque sabe cuál sería el resultado", ha asegurado



Ha considerado que con esta iniciativa regionalista para derogar ese mecanismo "están de acuerdo una mayoría amplia de navarras y navarros que desean que Navarra siga siendo una Comunidad foral integrada en la nación española y no otra cosa", y por ello ha instado que le apoyen el resto de partidos "que entiendan que quieren seguir como lo que somos en este momento, una comunidad diferenciada, singular y dentro del país que se llama España".



Y necesitará su apoyo, ya que en primer lugar la iniciativa tiene que salvar el trámite de que sea aceptada por la Mesa del Congreso de los Diputados, ya que UPN ha optado por pedir la derogación de la esta Disposición Transitoria Cuarta en una enmienda presentada al articulado de la Proposición de ley para la reforma de la Constitución impulsada por el Parlamento de las Islas Baleares con el objeto de que la isla de Formentera tenga representación y pueda elegir senador propio en unas elecciones generales.



Ibarrola ha reconocido que no han contactado previamente con ninguna formación para asegurarse el apoyo, aunque ha advertido de que en UPN "siempre muy respetuosos con aceptar debates de parlamentos o de otros partidos" y le "sorprendería" que no se aceptara el que su partido pretende "con la misma legitimidad" que el Parlamento de Balares.



Ha recordado que UPN siempre ha defendido esta iniciativa de impulsarse una reforma de la Carta Magna. Ahora, ha matizado, aprovechan "una oportunidad histórica” y lo hacen además "en un momento en el que el independentismo vasco está creciendo hasta convertirse en segunda fuerza en esta Comunidad, un momento en el que EH Bildu y Otegi deciden y condicionan Gobiernos".



"Creemos que Navarra tiene que cerrar la puerta a las ensoñaciones independentistas como quiere la mayoría social de Navarra. Tratan de engañar a la ciudadanía Navarra confundiendo foralidad con soberanismo o con independentismo", ha rematado.