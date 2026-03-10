EKIMENA
Konstituzioaren Laugarren Xedapena indargabetzea eskatu du UPNk, "independentismoa hazten ari den une honetan"

Cristina Ibarrolak gogoratu du UPNren aspaldiko nahia dela artikulu hau indargabetzea, Konstituzioaren erreforma baten bidez, eta orain pausoa emateko arrazoien artean "euskal independentismoa" izaten ari den bilakaera aipatu du. 

Cristina Ibarrola
Cristina Ibarrola, gaur, Iruñean emandako prentsaurrekoan. Argazkia: Europa Press
author image

EITB

Azken eguneratzea

Nafarroa eta Euskal Autonomia Erkidegoa batzeko aukerari atea zabaltzen dion Espainiako Konstituzioaren Laugarren Xedapen Iragankorra indargabetzeko ekimena aurkeztu du astearte honetan UPNk  Diputatuen Kongresuan. 

Iruñean egindako agerraldi batean, Cristina Ibarrola UPNko presidenteak esan du xedapen hori "mehatxu bat" dela Nafarroarentzat. Bere hitzetan, "abertzaleak gustura" izateko Konstituzioan txertatu zuten “mekanismoa” da. "Nafarren gehiengo zabal batek Nafarroa erkidego bereizi bat izatea nahi du Espainiako nazioaren barruan, eta ez beste ezer", zehaztu du. Hori esanda,  jarrera horrekin bat egiten duten alderdiei babesa eskatu die.  "Euren burua foruzaletzat duten alderdiei eskatzen diegu Nafarroa foralaren alde egin dezatela".

Hain zuzen,  Formenterako irlak Senatuan eserleku bat lortzeko zabalduko den erreforma baliatuta eman du pausoa alderdi erregionalistak. Balear Uharteek eraman dute gaia Kongresura, lege proposamen baten bidez, eta UPNk proposamen horri aurkeztutako zuzenketa batean eskatu du Laugarren Xedapena baliogabetzea. Lehendabiziko pausoa, Kongresuko Mahaiak ekimena tramitera onartzea izango da. 

Ibarrolak aitortu du ez dutela inorekin hitz egin gai honetaz, babesa lortzeko. Nolanahi ere, zenbait alderdik ekimenarekin bat ez egitea "harrigarria" izango litzatekeela esan du. 

Gogoratu du UPNren aspaldiko nahia dela artikulu hau indargabetzea, Konstituzioaren erreforma baten bidez, eta ekimena orain aukezteko arrazoien artean "euskal independentismoa" izaten ari den bilakaera aipatu du. "Euskal independentismoa hazten ari den honetan", aukera "historikoa" ikusten dute gaia Kongresura eramateko. "EH Bildu eta Otegi erabakiak hartzen" eta "Gobernuak baldintzatzen" ari direla adierazi du.

“Uste dugu Nafarroak ateak itxi behar dizkiola amets independentistei (...) Herritarrak engainatzen ari da foruak subiranotasunarekin edo independentismoarekin nahastuz". 

Eguneko Titularrak UPN Cristina Ibarrola Nafarroa Nafarroako Gobernua Espainia Politika

