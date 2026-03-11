Hoy es noticia
CIBERACOSO
Dos detenidos por mensajes amenazantes y ciberacoso en Instagram a Ione Belarra

Según fuentes de la investigación, uno de los detenidos habría remitido más de 300 mensajes con contenido vejatorio y amenazante a la secretaria general de Podemos.
20230609141428_ione-belarra_
Ione Belarra en una imagen de archivo.
Euskaraz irakurri: Bi atxilotu Ione Belarrari mehatxu mezuak eta ziberjazarpena egiteagatik Instagramen
Agencias | EITB

Última actualización

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres en Toledo y Xirivella (Valencia) en el marco de una investigación por amenazas y ciberacoso contra la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a través de mensajes privados en la red social Instagram.

En Toledo han detenido a un hombre de nacionalidad española de 49 años con antecedentes policiales. El detenido de Xirivella es un hombre de 30 años, también de nacionalidad española; en este caso, sin antecedentes. 

Ambos arrestos se practicaron en febrero dentro de una investigación que han llevado a cabo agentes especializados en ciberamenazas destinados en la Brigada Provincial de Información de Madrid.

Según fuentes policiales, uno de los investigados habría remitido más de 300 mensajes con contenido vejatorio, así como mensajes con carácter intimidatorio y amenazante a la parlamentaria, hechos que motivaron su denuncia y la apertura de diligencias para esclarecer su origen.

Podemos Redes Sociales Política

