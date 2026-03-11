Albiste da
Bi atxilotu Ione Belarrari mehatxu mezuak bidali eta ziberjazarpena egiteagatik

Ikerketako iturrien arabera, atxilotuetako batek 300 mezu baino gehiago bidali dizkio Instagram bidez Podemoseko idazkari nagusiari, mehatxuak eginez edota irainduz.

Ione Belarra artxiboko irudi batean.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Polizia Nazionalak bi gizon atxilotu ditu Toledon eta Xirivellan (Valentzia), Ione Belarra Podemoseko idazkari nagusiaren aurkako mehatxuengatik eta ziberjazarpenagatik.

Toledon aurrekariak dituen 49 urteko gizonezko espainiar bat atxilotu dute. Xirivellako atxilotua 30 urteko gizona da, nazionalitate espainiarrekoa, eta, kasu honetan, aurrekaririk gabea. 

Bi atxiloketak otsailean egin ziren, zibermehatxuetan espezializatutako agenteek Madrilgo Probintziako Informazio Brigadan egindako ikerketa baten barruan.

Polizia-iturrien arabera, ikertuetako batek eduki iraingarriko 300 mezu baino gehiago igorri zizkion alderdi moreko diputatuari, baita larderiazko eta mehatxuzko mezuak ere.

Podemos Sare Sozialak Politika

