Otxandiano denuncia una “estrategia organizada” contra los perfiles de euskera y acusa de “prácticas pseudomafiosas”

Entrevista en Radio Euskadi al portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco. habla sobre las sentencias de los perfiles lingüísticos de euskera en las instituciones vascas.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskara profilen aurkako “estrategia antolatua” salatu du Otxandianok eta "praktika sasimafiosoak" leporatu ditu
author image

EITB

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Peio Otxandiano, asegura que el goteo de recursos judiciales contra los perfiles lingüísticos del euskera responde a “un impulso organizado”. A la luz de esas decisiones judiciales, reclama al PNV y al PSE-EE que se sienten a negociar una reforma de la Ley de Empleo Público para blindar el sistema, algo que, según denuncia, ambos partidos se niegan a hacer.

