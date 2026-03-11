Otxandiano denuncia una “estrategia organizada” contra los perfiles de euskera y acusa de “prácticas pseudomafiosas”
El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Peio Otxandiano, asegura que el goteo de recursos judiciales contra los perfiles lingüísticos del euskera responde a “un impulso organizado”. A la luz de esas decisiones judiciales, reclama al PNV y al PSE-EE que se sienten a negociar una reforma de la Ley de Empleo Público para blindar el sistema, algo que, según denuncia, ambos partidos se niegan a hacer.
Te puede interesar
Será noticia: Reunión del Grupo para la Defensa Industrial, 22º aniversario del 11M y preacuerdo en los comedores escolares públicos de Euskadi
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
UPN propone derogar la Transitoria Cuarta de la Constitución porque "el independentismo está creciendo"
El articulado de la Transitoria Cuarta establece un procedimiento especial para que Navarra pueda integrarse en la CAV si así se decide democráticamente.
El Gobierno español prepara una "respuesta integral" para paliar los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio
Incluirá medidas para proteger a familias, empresas y autónomos y para acelerar la transición energética, y no se descartan rebajas fiscales.
Un grupo de estudiantes de EHU denuncia la campaña de criminalización contra el movimiento estudiantil
En una comparecencia a las puertas de la facultad de Letras de Vitoria-Gasteiz, un grupo de alumnos de EHU han condenado la criminalización sufrida en relación al acto de Vox en el campus alavés y a los actos del 3 de Marzo. Estos estudiantes responsabilizan de esta campaña al "PNV y a varios medios de comunicación de derechas".
Pradales reivindica la colaboración interterritorial en un contexto mundial en el que "se acumulan crisis y guerras"
Destaca la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra como ejemplo de integración para "anticiparse a los debates europeos por llegar"
El papel de la Mancomunidad de Iparralde, uno de los ejes del debate en la campaña electoral
Ipar Euskal Herria celebrará elecciones municipales los días 15 y 22 de marzo. Además de renovarse los 158 ayuntamientos, también se elegirá la nueva representación de la Mancomunidad de Iparralde, una institución creada en 2017 cuya función sigue generando opiniones diversas. Con motivo de estos comicios, ETB ha recabado valoraciones a favor y en contra por parte de distintos agentes.
Admitida la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por agresión sexual
Se trata de una agresión sexual que se habría producido en octubre de 2021, y es la segunda denuncia que recibe tras la presentada por la actriz Elisa Mouliaá.
Arranca la última semana de la campaña para las elecciones locales en Iparralde
El domingo 15 de marzo se celebrará la primera vuelta, en la que se espera que los resultados sean definitivos en el 90 % de los 160 municipios, en los cuáles solo se presentan una candidatura o dos. Sin embargo, es muy probable que en 14 localidades haya que ir a segunda vuelta (22 de marzo), salvo que alguna de las candidaturas supere el 50% de apoyo en la primera. Los votos de las Herriko Etxea tienen una importancia supramunicipal, ya que en base a ello se decide la composición de la Euskal Hirigune Elkargoa (EHE).
El PNV insta al Gobierno de España a analizar "la reestructuración de la deuda de Tubos Reunidos" y le pide un plan de viabilidad
Según ha informado la formación jeltzale en un comunicado, la pertinencia de la medida viene motivada debido a que la industria "ya afrontaba dificultades en el conjunto del Estado por el elevado coste de la electricidad y lleva tiempo reclamando medidas para avanzar hacia precios energéticos más competitivos".