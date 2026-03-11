EUSKARA
Euskara profilen aurkako “estrategia antolatua” eta "praktika sasimafiosoak" salatu ditu Otxandianok

EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaile Peio Otxandianok dio euskararen hizkuntza eskakizunen aurkako errekurtso judizialen jarioak “antolatutako bultzada bati” erantzuten diola. Erabaki judizial horien argitan, EAJri eta PSE-EEri eskatu die Enplegu Publikoaren Legearen erreforma bat negoziatzera eser daitezela, sistema blindatzeko, eta, salatu duenez, bi alderdiek uko egin diote erreforma hori egiteari.

EH Bildu Euskara Politika

