Gobierno Vasco y EHU pactan, tras trabajar "con bastante lealtad", las bases del nuevo plan universitario 2027-2030
El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, y el rector de EHU, Joxerramon Bengoetxea, han pactado las bases del nuevo plan universitario 2027-2030 tras confirmar que "donde antes había desencuentros y diferencia de criterios, ahora hay encuentro", ya que se ha trabajado con "bastante lealtad, haciendo política y llegando acuerdos", ha asegurado Pérez Iglesias.
El acuerdo ha sido presentado este viernes en una comparecencia conjunta de ambos, acompañados por el viceconsejero de Política Universitaria, Xabier Aizpurua; y la vicerrectora del Campus de Bizkaia y de Comunicación, Estitxu Garai, al término de la primera reunión mantenida entre sus equipos y que ha servido para "dar los primeros pasos para la preparación del Plan" y consensuar un plan de trabajo sobre "las necesidades" y "aspiraciones" de la EHU.
En dicha reunión han tratado los ejes estratégicos a incluir en el próximo Plan del Sistema Universitario y han analizado cómo combinar las necesidades y proyectos académicos de la EHU con estos ejes propuestos por el Departamento. El rector, ha celebrado que este pacto para fijar un plan de trabajo es "una buena noticia para toda la comunidad universitaria vasca y la propia sociedad".
Por su parte, Pérez Iglesias ha aludido a que ha existido una confluencia de dos líneas paralelas, que, desde planteamientos que estaban lejos, finalmente han sido capaces de establecer un marco en torno al plan universitario donde se van a trabajar las demandas y las aspiraciones de la universidad.
En esta primera reunión han fijado los cinco ejes principales que se pretende recoger en el Plan del Sistema Universitario: impulsar la investigación de vanguardia reforzando la experiencia internacional del personal docente e investigadora; atender y cuidar a la comunidad universitaria; reforzar la internacionalización de la universidad; intensificar la relación universidad-empresa; y establecer iniciativas para adaptar la digitalización y la inteligencia artificial a la enseñanza y al conjunto de la actividad universitaria.
De este modo, en los próximos meses se irán concretando las acciones vinculadas a estos cinco ejes principales, así como la planificación destinada a garantizar infraestructuras adecuadas. También han abordado las necesidades y los proyectos académicos de la EHU y han analizado la manera de articularlos con los cinco ejes mencionados.
El Plan del Sistema Universitario es la principal herramienta para fijar las necesidades de financiación y los objetivos académicos para los próximos cuatro años. Algunas propuestas de EHU que quedan fuera del Plan Universitario, como las relativas a los salarios del personal investigador y del profesorado joven, se irán analizando en otro ámbito y adoptando las decisiones correspondientes.
Ambos equipos se han comprometido a abordar conjuntamente en 2026 las necesidades que han considerado prioritarias, como son la financiación de las obras para garantizar la seguridad; adelantar la creación de puestos de trabajo PTGAS para impulsar la investigación y poner en marcha el plan de bienestar; y analizar las necesidades, actividades y condiciones del profesorado y del personal investigador, "acordando progresivamente las medidas necesarias para su puesta en práctica".
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