Unibertsitate Sistemaren Plana
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Eusko Jaurlaritzak eta EHUk 2027-2030 unibertsitate-plan berriaren oinarriak adostu dituzte

Lehen bilera horretan Unibertsitate Sistemaren Planean jaso nahi diren bost ardatz nagusiak finkatu dituzte. Datozen hilabeteotan ekintzak eta azpiegitura egokiak bermatzeko plangintza zehaztuko dira.

Gobierno Vasco y EHU pactan, tras trabajar "con bastante lealtad", las bases del nuevo plan universitario 2027-2030
Eusko Jaurlaritzaren eta EHUren arteko bilera, Unibertsitate Sistemaren Plana zehazteko. Argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Juan Ignacio Perez Iglesias Eusko Jaurlaritzako Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburuak eta Joxerramon Bengoetxea EHUko errektoreak 2027-2030 unibertsitate-plan berriaren oinarriak adostu dituzte ostiral honetan; izan ere, orain arte desadostasunak eta irizpide-ezberdintasunak nagusitu diren tokian "orain topaketa" gailendu da. Perez Iglesiasek ziurtatu duenez, "leialtasunez, politika eginez eta akordioak lortuz lan egin da".

Bi aldeek agerraldia egin dute ostiral honetan, akordioaren berri emateko. Bertan izan dira Juan Ignacio Perez Iglesias sailburua eta Joxerramon Bengoetxea EHUko errektorea, eta, haiekin batera, Xabier Aizpurua Unibertsitate Politikarako sailburuordea, eta Estitxu Garai Bizkaiko Campuseko eta Komunikazioko errektoreordea. Zehazki, Unibertsitate Sistemaren Plana prestatzeko lehen urratsak finkatzeko eta EHUren "beharrei" eta "asmoei" buruzko lan-plana adosteko balio izan du bilera horrek.

Ildo horretatik, Unibertsitate Sistemaren hurrengo Planean jaso beharreko ardatz estrategikoak landu dituzte, eta EHUren behar eta proiektu akademikoak Sailak proposatutako ardatzekin nola uztartu aztertu dute. Errektoreak adierazi duenez, lan-plan bat finkatzeko itun hori "berri ona da euskal unibertsitate-komunitate osoarentzat eta gizartearentzat berarentzat".

Bere aldetik, Perez Iglesiasek aipatu du hasieran banatutako bi lerro paralelok azkenik bat egin dutela, eta, horrela, urrun zeuden planteamenduetatik abiatuta, unibertsitatearen eskaerak eta nahiak landuko diren unibertsitate-planaren inguruan esparru bat ezartzeko gai izan direla.

Lehen bilera horretan, Unibertsitate Sistemaren Planean jaso nahi diren bost ardatz nagusi finkatu dituzte: abangoardiako ikerketa bultzatzea, irakasleen eta ikertzaileen nazioarteko esperientzia indartuz; unibertsitate-komunitatea zaintzea; unibertsitatearen nazioartekotzea indartzea; unibertsitatearen eta enpresaren arteko elkarlana bultzatzea; eta digitalizazioa eta adimen artifiziala irakaskuntzara eta unibertsitate-jarduera osora egokitzeko ekimenak ezartzea.

Horrela, datozen hilabeteetan zehaztuko dira bost ardatz nagusi horiei lotutako ekintzak, bai eta azpiegitura egokiak bermatzeko plangintza jakina ere. Era berean, EHUren beharrei eta proiektu akademikoei heldu diete, eta aipatutako bost ardatzekin nola antolatu aztertu dute.

Unibertsitate Sistemaren Plana tresna nagusia da datozen lau urteetarako finantzaketa-beharrak eta helburu akademikoak finkatzeko.  Unibertsitate Planetik kanpo geratzen diren EHUren proposamenak, hala nola ikertzaileen eta irakasle gazteen soldatei dagozkienak, aurrerago aztertuko dira eta dagozkien erabakiak hartuko dira.

Bi taldeek konpromisoa hartu dute 2026an lehentasunezkotzat jo dituzten premiei elkarrekin heltzeko, hala nola segurtasuna bermatzeko obrak finantzatzea; ikerketa sustatzeko eta ongizate-plana abian jartzeko PTGAS lanpostuen sorrera aurreratzea; eta irakasleen eta ikertzaileen beharrak, jarduerak eta baldintzak aztertzea, "horiek praktikan jartzeko beharrezko neurriak pixkanaka adostuta".

EHU Eusko Jaurlaritza Euskal Autonomia Erkidegoa Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Entrevista en Radio Euskadi al portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco. habla sobre las sentencias de los perfiles lingüísticos de euskera en las instituciones vascas.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Euskara profilen aurkako “estrategia antolatua” eta "praktika sasimafiosoak" arbuiatu ditu Otxandianok

EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaile Peio Otxandianok dio euskararen hizkuntza eskakizunen aurkako errekurtso judizialen jarioaren atzean “antolatutako bultzada bat” dagoela. Erabaki judizial horien argitan, EAJri eta PSE-EEri eskatu die Enplegu Publikoaren Legearen erreforma bat negoziatzera eser daitezela, sistema blindatzeko, eta, salatu duenez, bi alderdiek uko egin diote erreforma hori egiteari.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X