Eusko Jaurlaritzak eta EHUk 2027-2030 unibertsitate-plan berriaren oinarriak adostu dituzte
Lehen bilera horretan Unibertsitate Sistemaren Planean jaso nahi diren bost ardatz nagusiak finkatu dituzte. Datozen hilabeteotan ekintzak eta azpiegitura egokiak bermatzeko plangintza zehaztuko dira.
Juan Ignacio Perez Iglesias Eusko Jaurlaritzako Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburuak eta Joxerramon Bengoetxea EHUko errektoreak 2027-2030 unibertsitate-plan berriaren oinarriak adostu dituzte ostiral honetan; izan ere, orain arte desadostasunak eta irizpide-ezberdintasunak nagusitu diren tokian "orain topaketa" gailendu da. Perez Iglesiasek ziurtatu duenez, "leialtasunez, politika eginez eta akordioak lortuz lan egin da".
Bi aldeek agerraldia egin dute ostiral honetan, akordioaren berri emateko. Bertan izan dira Juan Ignacio Perez Iglesias sailburua eta Joxerramon Bengoetxea EHUko errektorea, eta, haiekin batera, Xabier Aizpurua Unibertsitate Politikarako sailburuordea, eta Estitxu Garai Bizkaiko Campuseko eta Komunikazioko errektoreordea. Zehazki, Unibertsitate Sistemaren Plana prestatzeko lehen urratsak finkatzeko eta EHUren "beharrei" eta "asmoei" buruzko lan-plana adosteko balio izan du bilera horrek.
Ildo horretatik, Unibertsitate Sistemaren hurrengo Planean jaso beharreko ardatz estrategikoak landu dituzte, eta EHUren behar eta proiektu akademikoak Sailak proposatutako ardatzekin nola uztartu aztertu dute. Errektoreak adierazi duenez, lan-plan bat finkatzeko itun hori "berri ona da euskal unibertsitate-komunitate osoarentzat eta gizartearentzat berarentzat".
Bere aldetik, Perez Iglesiasek aipatu du hasieran banatutako bi lerro paralelok azkenik bat egin dutela, eta, horrela, urrun zeuden planteamenduetatik abiatuta, unibertsitatearen eskaerak eta nahiak landuko diren unibertsitate-planaren inguruan esparru bat ezartzeko gai izan direla.
Lehen bilera horretan, Unibertsitate Sistemaren Planean jaso nahi diren bost ardatz nagusi finkatu dituzte: abangoardiako ikerketa bultzatzea, irakasleen eta ikertzaileen nazioarteko esperientzia indartuz; unibertsitate-komunitatea zaintzea; unibertsitatearen nazioartekotzea indartzea; unibertsitatearen eta enpresaren arteko elkarlana bultzatzea; eta digitalizazioa eta adimen artifiziala irakaskuntzara eta unibertsitate-jarduera osora egokitzeko ekimenak ezartzea.
Horrela, datozen hilabeteetan zehaztuko dira bost ardatz nagusi horiei lotutako ekintzak, bai eta azpiegitura egokiak bermatzeko plangintza jakina ere. Era berean, EHUren beharrei eta proiektu akademikoei heldu diete, eta aipatutako bost ardatzekin nola antolatu aztertu dute.
Unibertsitate Sistemaren Plana tresna nagusia da datozen lau urteetarako finantzaketa-beharrak eta helburu akademikoak finkatzeko. Unibertsitate Planetik kanpo geratzen diren EHUren proposamenak, hala nola ikertzaileen eta irakasle gazteen soldatei dagozkienak, aurrerago aztertuko dira eta dagozkien erabakiak hartuko dira.
Bi taldeek konpromisoa hartu dute 2026an lehentasunezkotzat jo dituzten premiei elkarrekin heltzeko, hala nola segurtasuna bermatzeko obrak finantzatzea; ikerketa sustatzeko eta ongizate-plana abian jartzeko PTGAS lanpostuen sorrera aurreratzea; eta irakasleen eta ikertzaileen beharrak, jarduerak eta baldintzak aztertzea, "horiek praktikan jartzeko beharrezko neurriak pixkanaka adostuta".
