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El Gobierno Vasco muestra su sorpresa ante la última propuesta del Estado español sobre aeropuertos

Maria Ubarretxena
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Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak harridura azaldu du Espainiar Estatuak aireportuen inguruan egindako azken proposamenaren aurrean
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EITB

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María Ubarretxena, consejera de Autogobierno del Gobierno Vasco, visitará este lunes Madrid para hablar de la gestión aeroportuaria en Euskadi. Considera que la última propuesta no recoge las exigencias de Euskadi.

Gobierno Vasco Comunidad Autonóma Vasca Política

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