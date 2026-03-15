El Gobierno Vasco muestra su sorpresa ante la última propuesta del Estado español sobre aeropuertos

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha llamado este sábado a los socialistas a "luchar por la igualdad", porque PP y Vox hacen política "contra las mujeres", y otros "solo quieren aparentar". Además, ha acusado a ambas formaciones de "valerse de interpretaciones" para "legitimar pasos atrás", como "hicieron en las comunidades autónomas" y lo "volverán a hacer con los nuevos acuerdos que están negociando".