El Gobierno Vasco muestra su sorpresa ante la última propuesta del Estado español sobre aeropuertos
María Ubarretxena, consejera de Autogobierno del Gobierno Vasco, visitará este lunes Madrid para hablar de la gestión aeroportuaria en Euskadi. Considera que la última propuesta no recoge las exigencias de Euskadi.
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160 municipios de Ipar Euskal Herria están llamados este domingo a elegir a sus ediles. La mayoría conocerá hoy mismo quién será el próximo regidor, pero en 14 localidades se espera una segunda vuelta, por lo que la incógnita se resolverá el 22 de marzo. Estos son algunos de los principales candidatos.
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La consejera vasca ha advertido de que no aceptarán la contrapropuesta realizada el viernes por el ejecutivo central, quien "echó por tierra" las aspiraciones del Gobierno Vasco. Sin embargo, la delegada del Gobierno español, Marisol Garmendia, cree que ambas partes lograrán un acuerdo en este sentido.
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Los sindicatos de la Ertzaintza ErNE, Sipe y Esan han denunciado y condenado las pintadas y han pedido una "condena clara" de todos lo partidos, algo que también ha hecho la parlamentaria del PP Ainhoa Domaica.
Sube 2,24 puntos la participación en Castilla y León a las 14:00 horas, hasta el 36,97 %
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La participación a las 12:00 horas roza el 27 % en los Pirineos Atlánticos, una cifra similar a la alcanzada hace seis años
Los colegios electorales han abierto a las 08:00 horas. Aunque el sistema electoral prevé dos vueltas, en el 90 % de municipios el resultado quedará decidido ya este domingo.
Otegi: "No se pueden hacer operaciones de la OTAN en nombre del pueblo vasco"
El secretario general de EH Bildu ha recordado, en un mensaje grabado, que se han cumplido 40 años del "no" a la OTAN en el referéndum celebrado en Hego Euskal Herria, y ha subrayado que ese mensaje tiene hoy "más actualidad que entonces".
Garmendia cree que habrá acuerdo sobre los aeropuertos pero descarta desclasificar el Puerto de Pasaia
La delegada del Gobierno español en Euskadi, Marisol Garmendia, ha asegurado que "se va a lograr un acuerdo" en torno a un órgano bilateral para la gestión de los aeropuertos vascos. Sin embargo, ha rechazado quitar la clasificación de interés general al Puerto de Pasaia ya que, en su opinión, supondría "degradarlo y poner en peligro sus 400 puestos de trabajo directos".
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La ciudadanía elige en Ipar Euskal Herria a sus representantes en 160 ayuntamientos. La izquierda concurre dividida, EH Bai aspira a revalidar sus buenos resultados de los últimos años y el PNV busca aumentar su influencia al norte del Bidasoa.
Andueza llama a luchar por la igualdad porque PP y Vox hacen política contra las mujeres y otros solo quieren aparentar
El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha llamado este sábado a los socialistas a "luchar por la igualdad", porque PP y Vox hacen política "contra las mujeres", y otros "solo quieren aparentar". Además, ha acusado a ambas formaciones de "valerse de interpretaciones" para "legitimar pasos atrás", como "hicieron en las comunidades autónomas" y lo "volverán a hacer con los nuevos acuerdos que están negociando".