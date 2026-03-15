Eusko Jaurlaritzak harridura azaldu du Espainiako Estatuak aireportuen inguruan egindako azken proposamenaren aurrean
Euskadiko aireportuen kudeaketaz hitz egiteko Madrilen izango da astelehen honetan Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako Autogobernu sailburua. Azken proposamenak ez omen ditu jasotzen Euskadiren eskakizunak.
Zure interesekoa izan daiteke
Bingen Zupiria sailburuaren eta Ertzaintzaren aurkako pintaketak agertu dira Hernanin
ErNE, Sipe eta Esan Ertzaintzako sindikatuek horiek salatu eta gaitzetsi dituzte, eta alderdi guztien "gaitzespen argia" eskatu dute, Ainhoa Domaica PPko legebiltzarkideak egin duen bezala.
Parte-hartzea 2,24 puntu igo da, % 36,97raino, Gaztela eta Leonen, 14:00etan
Presidentetzako kontseilari Luis Miguel Gonzalezek agerraldia egin du 14:30ean, eta ziurtatu duenez, "normaltasun osoz" ari da igarotzen hauteskunde-eguna, "nabarmentzeko moduko gorabeherarik gabe".
Parte-hartzea % 27koa izan da 12:00etan Pirinio Atlantikoetan, duela sei urtekoaren parekoa
08:00etan zabaldu dituzte hauteslekuak. Bi itzuliko hauteskundeak izan arren, udal gehientsuenetan, % 90ean, lehen itzulian erabakita geldituko da nor izango den auzapeza eta nortzuk izango diren herriko kontseilariak.
Ubarretxena Madrilen izango da bihar EAEko aireportuen aldebiko kudeaketan aurrera egiteko
Batzarraren helburua da aireportuek interes orokorreko sailkapena ez galtzea, baina horiek kudeatzeko aldebiko erakunde bat sortzea. Hain justu, auziaz galdetuta, akordio baten inguruan baikor agertu da Marisol Garmendia.
Otegi: "Gure izenean ez dago gerra inperialistarik, ez herrien aurkako erasorik"
EH Bilduren idazkari nagusiak gogorarazi du duela 40 urte Hego Euskal Herriak ezetz esan ziola erreferendum batean NATOri, eta koalizioak "autodeterminazioa, gerrarik ez, bakeari bai eta herrien burujabetza" defendatzen dituela nabarmendu du.
Garmendiak uste du aireportuen inguruan akordioa egongo dela, baina baztertu egin du Pasaiako Portua desklasifikatzea
Marisol Garmendia Espainiako Gobernuak EAEn duen ordezkariaren esanetan, "akordioa lortuko da" EAEko aireportuak kudeatzeko aldebiko erakunde bat sortzearen inguruan. Bestelako iritzia plazaratu du Pasaiako Portuaren harira, eta baztertu egin du interes orokorreko sailkapena kentzea. Izan ere, klasifikazio hori kentzeak portua "degradatu egingo luke eta dituen 400 lanpostu zuzenak arriskuan jarriko lituzke".
Hauteskundeak Iparraldean: Baionako bataila, abertzaleen erronkak eta ezkerraren zatiketa
Ipar Euskal Herriko 160 auzapez aukeratuko dituzte gaur eta, bigarren itzulia bada, hilaren 22an. Ezkerra zatituta aurkeztu da, EH Baik azken urteotako emaitza onak berretsi nahi ditu eta EAJk bere eragina handitu nahi du.
Berdintasunaren alde borroka egiteko deia egin du Anduezak
Gizarte askeago baten alde egindako lana aitortzen duten Bidegileak sariak banatu ditu Euskadiko Alderdi Sozialistak. Ekitaldian "berdintasunaren alde borrokatzeko" deia egin die sozialistei Eneko Anduezak.
Hauteskundeak egingo dituzte Gaztela eta Leonen igandean, eta PP da faborito
Alderdiek Gorteetan duten ordezkaritza handitu nahi dute, aurrerantzean 82 prokuradore izango baitituzte (orain baino bat gehiago), eta 42 beharko dira gehiengo absolutua izateko.