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Expectación entre los candidatos de Baiona, Kanbo y Biarritz a la espera de lo que decidan los votantes

jean-rene-etchegaray
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Euskaraz irakurri: Baionako, Kanboko eta Biarritzeko hautagaiak, boto-emaileek zer erabakiko duten zain
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Última actualización

160 municipios de Ipar Euskal Herria están llamados este domingo a elegir a sus ediles. La mayoría conocerá hoy mismo quién será el próximo regidor, pero en 14 localidades se espera una segunda vuelta, por lo que la incógnita se resolverá el 22 de marzo. Estos son algunos de los principales candidatos.

Iparralde Baiona Biarritz Lapurdi Elecciones Política

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