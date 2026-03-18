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Bengoetxea: "Defender el euskera es sumar, no excluir"

ibone bengoetxea
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bengoetxea: "Euskara defendatzea batzea da, ez baztertzea"
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EITB

Última actualización

Sobre la polémica surgida en torno a la Korrika, la consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, ha afirmado que "Korrika ha sido siempre un gran espacio social de encuentro en torno al euskera"  y "es importante cuidar que siga siendo un lugar que sume y no que divida. "No se necesitan más muros ni trincheras", ha precisado. 

 

 

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