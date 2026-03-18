KORRIKA
Bengoetxea: "Euskara defendatzea batzea da, ez baztertzea"

ibone bengoetxea
18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Korrikaren inguruan sortutako polemikaren harira, Ibone Bengoetxea Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak esan du Korrika beti izan dela "euskararen inguruko topagune sozial handia", eta "garrantzitsua" dela "batzen duen espazioa izaten jarraitzea". "Ez da harresi edo lubaki gehiagorik behar. Euskarak zubiak behar ditu", adierazi du. 

 

 

Eguneko Titularrak Korrika 2026 Euskara Eusko Jaurlaritza Politika

Publizitatea
X