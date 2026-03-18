Etchegaray cuestiona la alianza de las fuerzas de izquierda constituida en Baiona por falta de "credibilidad"
El que ha sido alcalde de Baiona en los últimos 12 años ha recordado al electorado abertzale que el socialista jacobino Etcheto se opuso a la creación de la Mancomunidad de Iparralde.
La histórica alianza que han sellado las fuerzas de izquierda en Baiona augura una reñida disputa en la segunda vuelta de los comicios municipales. Aunque el escenario sigue muy abierto, tras la primera vuelta las matemáticas indican que el actual alcalde, el centrista Jean-René Etchegaray, podría tener dificultades para revalidar el cargo.
En declaraciones a EITB, Etchegaray se ha mostrado crítico con el pacto alcanzado, al que ha restado por completo credibilidad política, y ha recordado que el socialista jacobino Henri Etcheto se opuso a la creación de la Mancomunidad de Iparralde, por lo que no entiende cómo los abertzales han firmado este acuerdo.
De cara a los comicios del domingo, Etchegaray ha lanzado varios mensajes al electorado. Por un lado, se ha dirigido a los y las votantes de la izquierda abertzale para pedirles que no olviden la posición que de Etcheto respecto a la Mancomunidad. "Este asunto es importante tanto para Baiona como para toda Ipar Euskal Herria", ha precisado.
El líder centrista también ha apelado a los votantes de extrema derecha a quienes ha solicitado que no se "confundan de enemigo" y "velen por sus intereses".
Por su parte, el candidato de extrema derecha, Pascal Lesellier, ha afirmado que la alianza de izquierdas "agrupa opiniones contradictorias" y "no resulta creíble". "Se han unido programas opuestos y personas antagonistas".
Finalmente, la cabeza de lista de la tercera lista de izquierda que ha quedado fuera de la pugna, Sandra Pereira (Francia Insumisa), no ha pedido directamente el voto para la lista conjunta de Jean-Claude Iriart y Etcheto, pero ha instado a los votantes a "hacer frente a la derecha".
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