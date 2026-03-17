Las fuerzas de izquierda sellan una alianza histórica para la segunda vuelta en Baiona y Biarritz
En la capital labortana, la lista unificada, encabezada por el candidato de la izquierda abertzale Jean-Claude Iriart, busca desbancar al actual alcalde Jean-René Etchegaray.
A falta de unas horas para que expire el plazo legal de presentación de alianzas, se clarifica el escenario electoral en Ipar Euskal Herria. En total, son 11 los municipios que deberán acudir a la segunda vuelta y al menos en dos han logrado sellar un acuerdo: en Baiona y Biarritz las fuerzas de izquierda se presentarán en coalición a la cita del próximo domingo.
En el caso de Baiona, se ha alcanzado una alianza histórica. Jean‑Claude Iriart (Movimiento Baiona, lista que integra a la izquierda abertzale) y Henri Etcheto (Baiona Simplemente) unificarán sus listas, tras intensas negociaciones desde el pasado domingo.
En la primera vuelta, Jean‑René Etchegaray (¡Baiona, tú eres lo que importa!, centro-derecha) volvió a ser el candidato más votado en la capital labortana, con el 42 % de los votos. El abertzale Iriart (Movimiento Baiona, lista que integra a la izquierda abertzale) quedó segundo (21,9 %) y el socialista jacobino Etcheto (Baiona Simplemente) tercero ( 21,3 %).
Los detalles de la alianza se han dado a conocer en una comparecencia que han llevado a cabo esta tarde. La lista se llamará Elkarrekin Baionarentzat, Iriart será el candidato a alcalde y se hará un reparto proporcional de las listas en función de los resultados de la primera vuelta.
En las dos anteriores citas electoras (2014 y 2020), las negociaciones de las fuerzas progresistas no dieron resultado, pero en esta ocasión el acuerdo se ha consensuado con el visto bueno de la militancia. Se presentan con un objetivo claro: destituir a Etchegaray, alcalde de Baiona en los últimos 12 años.
Así las cosas, tres candidatos competirán el próximo domingo en Baiona: el centrista Etchegaray, el abertzale Iriarte y el ultraderechista Pascal Lesellier.
De igual manera, en Biarritz también los dos candidatos de izquierda van a fusionar sus listas y se presentarán juntos a la segunda vueltan, aunque de momento no han ofrecido más detalles.
En la ciudad costera, cinco de las seis listas presentadas lograron pasar a la segunda vuelta, lo que deja abiertas numerosas posibilidades para conformar la nueva casa consistorial. Con apenas 12 votos de ventaja, el conocido jugador de rugby Serge Blanco (Mi equipo es Biarritz) y la hasta ahora alcaldesa Maider Arosteguy (Vivamos juntos Biarritz) se perfilan como protagonistas de una reñida lucha el próximo domingo.
En total, 11 municipios acudirán a la segunda vuelta. En Kanbo, Donibane Lohizune, Hendaia, Urruña, Maule, Bokale, Beskoitze y Azkaine no habrá alianzas.
Tras la primera vuelta de las elecciones municipales el pasado domingo, la composición de las casas consistoriales quedó decidida en la inmensa mayoría de las localidades de Iparralde. Se celebraron comicios en 158 municipios y en 147 ya se conoce quién ocupará la alcaldía durante los próximos seis años.
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