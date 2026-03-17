Ezkerreko alderdiek akordioa itxi dute Baionan eta Biarritzen, bigarren itzulira elkarrekin aurkezteko
Lapurdiko hiriburuan, Jean-Claude Iriart abertzalea izango da ezkerreko aliantzaren zerrendaburu, eta helburua, Jean-Rene Etchegaray orain arteko auzapeza kargutik kentzea. Arratsaldeko 17:00etan egingo duten agerraldian emango dituzte akordioaren xehetasunak.
Aliantzak aurkezteko ordu gutxiren faltan, Ipar Euskal Herriko udal hauteskundeen agertokia ari da argitzen. Orotara, 11 udalerritan egingo da bigarren itzulia, eta, gutxienez bitan, badira berrikuntzak: Baionan eta Biarritzen ezkerreko indarrek bat egingo dute, datorren igandean bozen bigarren itzulira elkarrekin aurkezteko.
Baionaren kasuan, akordio historikoa itxi dute ezkerreko taldeek. Jean-Claude Iriart (Baiona Mugimenduan, ezkerreko abertzaleak barne dituen zerrenda) eta Henri Etcheto (Bayonne tout simplement !) ezkerreko hautagaien zerrendak batu egingo dute, bigarren bueltarako. Igande iluntzetik negoziatzen aritu ondoren, bart lortu dute aliantza ixtea.
Lapurdiko hiriburuan, Baionan Jean-Rene Etchegarayk (Baiona, funtsezkoa zuek zarete!, zentroa eta eskuina) lortu zuen babes gehien igandeko bozetan, bozen % 42 bereganatuta; haren atzetik geratu ziren Iriart abertzalea, % 21,9kin, eta Etcheto sozialista jakobinoa, % 21,3kin.
Gaur arratsaldean, 17:00etan, egingo duten agerraldian emango dituzte aliantzaren xehetasunak. Orain arte zabaldutako informazioaren arabera, Iriart izango da auzapezgaia, eta lehen itzuliko emaitzen araberako zerrenda kideen banaketa proportzionala egingo dute.
Aurreko bi bozetan, 2014an eta 2020an, ez zuen emaitzarik eman ezkerreko taldeen arteko elkarlanak, baina, oraingoan, militanteen oniritziarekin adostu dute akordioa. Helburua da azken 12 urtetan Baionako auzapeza izan den Etchegaray kargutik kentzea.
Gauzak horrela, hiru hautagai izango dira lehian datorren igandean Baionan: Etchegaray zentrista, Iriarte ezkertiarra eta Pascal Lesellier ultraeskuindarra.
Biarritzen ere, ezkerreko taldeen aliantza lortu da, oraingoz, beste xehetasunik zabaldu ez bada ere. Han, aurkeztu ziren sei zerrendetatik bostek jarraitzen dute lehian, eta aukera asko zabaldu dira, herriko etxeko batza berria osatzeko.
12 botoko aldea atera zion Serge Blanco (Nire taldea Biarritz da !) errugbi jokalari ezagunak Maider Arosteguy (Bizi Biarritz elkarrekin) egungo auzapezari.
Orotara, 11 udalerri joango dira bigarren itzulira. Kanbon, Donibane Lohizunen, Hendaian, Urruñan, Maulen, Bokalen, Beskoitzen eta Azkainen ez da aliantzarik egongo, eta zerrenda bakoitzak bere bidea egingo du.
Joan den igandean egin zen udal bozen lehen itzulia Ipar Euskal Herriko 158 udalerritan, eta horietatik 147tan erabakita geratu zen datozen sei urteotako udal osaketa.
