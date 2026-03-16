ELECCIONES MUNICIPALES EN IPARRALDE
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Horas decisivas en las 11 localidades donde habrá segunda vuelta para elegir alcalde

En la primera vuelta se han decidido la inmensa mayoría de las alcaldías, y tan solo once municipios deberán esperar a la segunda vuelta del próximo domingo para saber quién será el próximo alcalde. Baiona, Biarritz, Hendaia y Kanbo se encuentran en esa lista. Ahora, las candidaturas tienen de plazo hasta mañana a las 18:00 para negociar y, si así lo deciden, unificar sus listas de cara a la segunda vuelta.

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Euskaraz irakurri: Negoziazioak ezker-eskuin, auzapezak erabaki gabe geratu diren 11 udalerrietan
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EITB

Última actualización

Tras la primera vuelta de las elecciones municipales, la composición de las casas consistoriales ha quedado decidida en la inmensa mayoría de las localidades de Iparralde. Ayer se celebraron comicios en 158 municipios y en 147 ya se conoce quién ocupará la alcaldía durante los próximos seis años.

En las principales ciudades y localidades, sin embargo, ninguna candidatura ha logrado la ventaja suficiente para hacerse con el bastón de mando. En total, son 11 los municipios que deberán acudir a la segunda vuelta: entre ellos se encuentran Baiona, Biarritz, Kanbo, Maule y Hendaia, donde los colegios electorales volverán a abrir el próximo domingo 21 de marzo.

Baiona

En la capital labortana, Baiona, Jean‑René Etchegaray (¡Baiona, tú eres lo que importa!, centro-derecha) ha vuelto a ser el candidato más votado, y el segundo y tercer lugar han sido para Jean‑Claude Iriart (Movimiento Baiona, lista que integra a la izquierda abertzale) y Henri Etcheto (Baiona Simplemente), respectivamente. 

El día después de los comicios, las dos candidaturas de izquierda que han pasado a la segunda vuelta —las encabezadas por Iriart y Etcheto— han iniciado conversaciones para un posible acuerdo, aunque las notables diferencias entre ambos proyectos hacen pensar que esa posibilidad es muy difícil.

Por su parte, Etchegaray se ha mostrado satisfecho y confiado con los resultados. "Todas las hipótesis están abiertas, pero hemos obtenido una ventaja considerable y esta semana tenemos mucho trabajo por delante", ha afirmado.

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Biarritz

En Biarritz, cinco de las seis listas presentadas han pasado a la segunda vuelta, lo que deja abiertas numerosas posibilidades para conformar la nueva casa consistorial. 

Con apenas 12 votos de ventaja, el conocido jugador de rugby Serge Blanco (Mi equipo es Biarritz) y la hasta ahora alcaldesa Maider Arosteguy (Vivamos juntos Biarritz) se perfilan como protagonistas de una reñida lucha el próximo domingo.

El partido de la izquierda abertzale, encabezado por Ana Ezkurra (Biarritz Berri), que ha quedado en tercer lugar, ya ha dejado claro que no apoyará a Arosteguy. "Tenemos nuestras líneas rojas y queremos asegurarlas. Ya veremos con quién y en qué condiciones", ha declarado Beñat Jauregi, miembro de la lista Biarritz Berri. 

Por su parte, Arosteguy se ha mostrado dispuesta a explorar un acuerdo con los macronistas y presentarse conjuntamente. 

 

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Hendaia

En lo que respecta a Hendaia, los tres candidatos que han quedado en los primeros puestos —Kotte Ezenarro (Hendaia Elgar), Laetitia Navarro (Hendaia Biltzen) y Tristan Proteau (Hendaian Bizi)— ya han anunciado que no formarán coalición de cara a la segunda vuelta.

Kanbo

Mientras, en Kanbo ya han arrancado las conversaciones y negociaciones entre diferentes listas. Argitxu Hiriart-Urruty (Nahi Dugun Herria), que ha quedado en tercer lugar, ha mostrado su disposición a negociar con el ganador de la primera vuelta, el jeltzale Peio Etxeleku (Kanbo Elkartu).

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