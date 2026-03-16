Horas decisivas en las 11 localidades donde habrá segunda vuelta para elegir alcalde

Tras la primera vuelta de las elecciones municipales, la composición de las casas consistoriales ha quedado decidida en la inmensa mayoría de las localidades de Iparralde. Ayer se celebraron comicios en 158 municipios y en 147 ya se conoce quién ocupará la alcaldía durante los próximos seis años.

En las principales ciudades y localidades, sin embargo, ninguna candidatura ha logrado la ventaja suficiente para hacerse con el bastón de mando. En total, son 11 los municipios que deberán acudir a la segunda vuelta: entre ellos se encuentran Baiona, Biarritz, Kanbo, Maule y Hendaia, donde los colegios electorales volverán a abrir el próximo domingo 21 de marzo.

Baiona

En la capital labortana, Baiona, Jean‑René Etchegaray (¡Baiona, tú eres lo que importa!, centro-derecha) ha vuelto a ser el candidato más votado, y el segundo y tercer lugar han sido para Jean‑Claude Iriart (Movimiento Baiona, lista que integra a la izquierda abertzale) y Henri Etcheto (Baiona Simplemente), respectivamente.

El día después de los comicios, las dos candidaturas de izquierda que han pasado a la segunda vuelta —las encabezadas por Iriart y Etcheto— han iniciado conversaciones para un posible acuerdo, aunque las notables diferencias entre ambos proyectos hacen pensar que esa posibilidad es muy difícil.

Por su parte, Etchegaray se ha mostrado satisfecho y confiado con los resultados. "Todas las hipótesis están abiertas, pero hemos obtenido una ventaja considerable y esta semana tenemos mucho trabajo por delante", ha afirmado.