UDAL HAUTESKUNDEAK IPARRALDEAN
Etchegarayk ez dio sinesgarritasunik eman Baionan eratu duten ezkerreko aliantzari

Azken 12 urteotan Baionako alkate izan denak hautesle abertzaleei gogorarazi die Etcheto sozialista jakobinoak Euskal Hirigune Elkargoa sortzearen aurka egin zuela.

Argazkia: EITB
Idoia Alberdi Etxaniz | EITB

Udal hauteskundeen bigarren itzulirako Baionako ezkerreko indarrek aliantza historikoa iragarri eta biharamunean, Jean-Rene Etchegaray egungo auzapez zentrista oso kritiko mintzatu da akordioarekin. Sinesgarritasun politikorik gabeko aliantza dela esan du, eta, besteak beste, gogorarazi du Henri Etcheto sozialista jakobinoak Euskal Hirigune Elkargoa sortzearen aurka egin zuela. 

Igandeko bozei begira, zenbait mezu igorri dizkie Etchegarayk hautesleei. Abertzaleei esan die ez dezatela ahaztu Etchetok zein jarrera izan zuen Euskal Hirigune Elkargoarekin. "Kontu hau garrantzitsua da, bai Baionarentzat, baita Ipar Euskal Herri osoarentzat ere", erantsi du. Ez du ulertzen abertzaleek nola egin duten bat sozialistekin. 

Eskuin muturreko boto emaileei ere zuzendu zaie buruzagi zentrista, eta eskatu die ez dezatela "etsaia erratu", eta euren "interesak zaindu" ditzatela. 

Bere aldetik, Pascall Lesellier eskuin muturreko hautagaiak ere nabarmendu du ezkerreko aliantzak iritzi ezberdinak biltzen dituela, eta ez dela sinesgarria. Haren hitzetan, "elkarren kontrako programak eta pertsona antagonistak batu dira".  

Ultraeskuindarren "proiektu alternatiboa" aurkezten jarraituko du datozen egunotan Lesellierrek, eta bere helburua da Baionako herriko etxean "aulki bat edo bi" bereganatzea igandeko hauteskundeetan. 

Eta lehiatik kanpo geratu den ezkerreko hirugarren taldearen (Frantzia Instumitua) zerrendaburuak, Sandra Pereirak, berriz, ez du Jean-Claude Iriart eta Etchetoren zerrenda bateratuarentzat botoa eskatu zuzenean, baina eskuinari aurre egin behar zaiola esan die boto-emaileei. 

Agertoki horrekin, lehia estua aurreikusten da Baionan bigarren itzulian. Lehen bueltako datuak aintzat hartuta, matematikek diote zaila izango dela Etchegaray auzapez izaten jarraitzea, baina aukera guztiak zabalik dira. 

