11 localidades de Iparralde celebrarán este domingo la segunda vuelta de las elecciones municipales
Tanto en la capital labortana como en Biarritz, algunas de las listas en liza han alcanzado un acuerdo para concurrir en alianza. En las nueve restantes, las candidaturas que han logrado pasar a segunda vuelta se presentarán en solitario.
Por segunda vez en una semana, 11 localidades de Iparralde celebrarán elecciones municipales. Las listas que obtuvieron más del 10 % de los votos en primera vuelta se enfrentarán este domingo en la segunda en 10 localidades labortanas (Baiona, Biarritz, Kanbo, San Juan de Luz, Hendaia, Urruña, Bokale, Beskoitze, Azkaine y Arbona) y en la capital de Zuberoa. En algunas localidades se espera una dura batalla. He aquí, una a una, la situación en los 11 municipios:
BAIONA
El centrista Jean-René Etchegaray, alcalde de Baiona durante los últimos 12 años, se impuso en la primera vuelta con el 42 % de los apoyos. El también presidente de la Mancomunidad de Iparralde parecía tener el viento a favor para esta segunda vuelta, pero las fuerzas de izquierda —Movimiento Baiona del abertzale Iriart y Baiona simplemente, del socialista jacobino Etcheto— sellaron el pasado martes una alianza histórica para dar la batalla con Iriart como candidato de Elgarrekin Baionarentzat. Frente a ambas, la lista de la ultraderecha de Pascal Lessellier.
BIARRITZ
En el municipio costero labortano, dos alianzas y una lista en solitario para la segunda vuelta. Por el otro lado, las fuerzas de izquierda que quedaron en tercer y quinto puesto (Biarritz Berri de Ana Ezcurra y la lista de Guillaume Barucq) concurrirán unidas. Frente a ellas, otra alianza que parte como favorita, la que lidera el afamado exjugador de rubgy Serge Blanco, a la que se ha sumado el centrista Jean-Baptiste Dussausois-Larralde. La tercera en liza será la actual alcaldesa Maider Arosteguy (Bizi Biarritz elkarrekin).
KANBO
A diferencia de las dos localidades anteriores, en Kanbo no se han acordado alianzas y habrá tres listas frente a frente: la candidatura del jeltzale Peio Etxeleku (Kanbo Elkartu), la del hasta ahora alcalde, el centrista Christian Devèze, y la de la abertzale Argitxu Hiriart-Urruty. El polémico proyecto urbanístico de Marienia parece haber inclinado la balanza a favor de Etxeleku (se presentó en las listas de Devèze hace seis años, pero decidió abandonarla por su postura contraria), quien ganó en primera vuelta. Hiriart-Urruty también tiene clara su postura contraria al proyecto inmobiliario.
SAN JUAN DE LUZ
Aquí también habrá una pugna entre tres listas, aunque las previsiones apuntan a que el derechista Jean-Francois Irigoyen (47,34 % de los votos en la primera vuelta) es el que más posibilidades tiene de imponerse, ante el centrista Manuel de Lara y el abertzale Pascal Lafitte.
HENDAIA
Segunda vuelta a tres en el quinta localidad más poblada de Lapurdi. El socialista Kotte Ecenarro se postula por cuarta vez como alcalde y se medirá con la lista abertzale de Laetitia Navarron (se quedó a 10 puntos de Ecenarro en primera vuelta) y a la candidatura de derechas de Tristan Proteau. Ecenarro parte como favorito.
URRUÑA
Una de las votaciones con más emoción de la jornada. De hecho, el líder de la oposición Sébastien Etchebarne se impuso al hasta ahora alcalde abertzale de izquierdas Filipe Aramendi por tan solo un punto en primera vuelta. Se espera una segunda vuelta reñida entre ambos, con la candidata de derechas Martine Mignot sin muchas opciones.
BOKALE
Las cuatro candidaturas de izquierda que concurrieron en primera vuelta han pasado a la segunda, y se espera una dura pugna por la alcaldía. El 15 de marzo se impuso Mathieu Horn, y el hasta ahora alcalde Francis Gonzalez quedó tercero. Ambos se enfrentarán las candidaturas de Guy Boulanger (segunda lista más votada) y Hélène Etchenique (cuarta).
BESKOITZE
Las tres listas de la primera vuelta lograron el billete para la segunda, pero el actual alcalde, Pascal Jocou, parte como favorito, ya que casi dobló los resultados de las otras dos candidaturas (Catherine Errecart y el abertzale Théo Salomon).
AZKAINE
No se esperan sorpresas en Azkaine, y se cree que se repetirá el reparto de fuerzas de la primera vuelta, por lo que podría imponerse la centrista Bénédicte Luberriaga, frente a la abertzale de izquierdas Elorri Manterola y a Jean-Louis Laduche.
ARBONA
Otra localidad donde el resultado se espera disputado. Ya en primera vuelta, ganó Guillaume Fourquet, pero la lista del abertzale Beñat Arla quedó a escasos 30 votos. La hasta ahora alcaldesa Marie-José Mialocq también logró el pase a la segunda vuelta, pero decidió retirarse de la contienda.
MAULE
Tres serán las listas que se disputen la alcaldía de la capital de Zuberoa. Louis Labadot, actual alcalde comunista, cuenta con más opciones para repetir en el cargo, frente al abertzale Beñat Elkegaray y a Armanda Accoce.
Los resultados de la segunda vuelta aclararán, probablemente, quién asumirá la presidencia de la Mancomunidad de Iparralde, ya que quien gane en las elecciones municipales tanto de Baiona como en Kanbo (Etchegaray, Iriart o Etxeleku) podría tener opciones para el puesto.
Por último, en el Estado francés, el suspense es mayúsculo en París, según los sondeos, que otorgan un empate entre el socialista Emmanuel Grégoire, a la cabeza de una alianza de izquierda moderada y la exministra conservadora Rachida Dati.
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