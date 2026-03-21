Udal hauteskundeen bigarren itzulia dute bihar Ipar Euskal Herriko 11 herritan eta zenbaitetan lehia estua espero da
Astebeteko epean bigarrenez, Ipar Euskal Herriko 11 herritan udal hauteskundeak dituzte bihar, igandearekin. Lehen itzulian botoen % 10eko langa igaro zuten zerrendak bigarrenean arituko dira nor baino nor Lapurdiko 10 herritan (Baiona, Biarritz, Kanbo, Donibane Lohizune, Hendaia, Urruña, Bokale, Beskoitze, Azkaine eta Arbona) eta Zuberoako hiriburuan. Zenbaitetan lehia estua iragarri dute. Hona nola dagoen egoera:
BAIONA
Azken 12 urteotan auzapez izan den Jean-Rene Etchegaray zentrista izan zen garaile lehen itzulian, babesen % 42 eskuratuta. Euskal Hirigune Elkargoaren presidente ere badenak bigarren honetan erraz izango zuela zirudien, baina joan den asteartean akordioa iragarri zuen ezkerrak. J.C Iriart auzapezgai dela, Elgarrekin Baionarentzat izenpean aurkeztuko dira lehen itzulian ia emaitza bertsuak (botoen % 21 pasatxo) eskuratu zituzten ezkerreko bi zerrenda bozkatuenak (EH Bairen baitako Iriarten hautagaitza eta Etcheto sozialista jakobinoarena) Eskuin muturra izango dute lehiakide bi zerrendok: Pascal Lessellierrek % 10,7 lortu baitzuen lehen itzulian.
BIARRITZ
Lapurdiko kostaldeko udalerrian, bat ez, bi aliantza itxi dituzte asteon. Batetik, ezkerren artekoa: lehen bueltan hirugarren geratu zen Ana Ezcurraren (Biarritz Berri) zerrenda eta bosgarren indar izan zen Guillaume Baruckena elkartu egin dira. Bestetik, martxoaren 15ean garaile izan zen Serge Blanco (Nire taldea Biarritz da!) errugbilari ohia laugarren izan zen Jean-Baptiste Dussaussois-Larralde zentristarekin batu da. Maider Arosteguy (Bizi Biarritz elkarrekin) orain arteko alkateak bakarrik jarraituko du lasterketan. Hirugarren hautagaitza bat ere izango da: Maider Arosteguy (Bizi Biarritz elkarrekin) egungo alkatearena.
KANBO
Aurreko bi herrietan ez bezala, Kanbon ez da aliantzarik adostu eta hiru zerrenda izango dira norgehiagokan: lehen itzulian irabazle izan zen Peio Etxeleku (Kanbo Elkartu) jeltzalea, Christian Deveze orain arteko auzapez eskuindarra eta Argitxu Hiriart-Urruty abertzalea. Marieneako etxebizitza proiektua aurrez aurre jarri ditu Etxeleku eta Deveze (auzapezaren zerrendan zegoen lehen jeltzalea), eta Hiriart-Urruty bera ere proiektuaren kontra dago.
DONIBANE LOHIZUNE
Hemen ere hiru zerrenden arteko lehia izango da, baina aurreikuspenen arabera, orain arte auzapez izan den Jean-Francois Irigoyen eskuindarrak ditu nagusitzeko aukera gehien (botoen % 47,34 erdietsi zituen lehen itzulian). Dena dela, bigarren geratu zen Manuel de Lara zentrista eta hirugarrenean kokatutako Pascal Lafitte abertzalea aurre egiteko prest azaldu dira.
HENDAIA
Hiru hautagaien arteko bozak izango dituzte Lapurdiko bosgarren herri populatuenean. Laugarren auzapezaldia lortzeko asmotan izango da Kotte Ecenarro orain arteko auzapez sozialista, baina aurrez aurre izango ditu Laetitia Navarron buru duen zerrenda abertzalea (10 puntura geratu zen lehen itzulian) eta eskuinetik, Tristan Proteauren hautagaitza. Kinieletan, baina, Ecenarro da nagusi.
URRUÑA
Lehia gogorra espero da martxoaren 15ean lehen bi postuetan sailkatutako bi zerrenden artean. Puntu bakarreko aldearekin, Sebastien Etchebarne oposizioburua orain arte auzapeza izandako Filipe Aramendi abertzaleari gailendu zitzaion, eta bigarren honetan, hortxe espero da bataila handiena. Martine Mignot eskuindarra izango dute aurkari.
BOKALE
Lehen itzulian aritu ziren ezkerreko lau zerrendak igaro dira bigarrenera, emaitza paretsuak erdietsita, gainera. Dena dela, emozioz beteriko lehia espero da. Izan ere, orain arteko auzapeza zen Francis Gonzales hirugarren geratu zen, eta Mathieu Hornena gailendu zen. Guy Boulangerren (2. bozkatuena) eta Helene Etcheniqueren (4.a) hautagaitzak izango dituzte aurrez aurre.
BESKOITZE
Ezuste gutxiago espero dira Lapurdiko ipar-ekialdeko udalerrian. Lehen itzulian lehiatutako hiru zerrendek eskuratu zuten bigarrenerako txartela, baina Pascal Jocou egungo auzapezak ditu aukera gehien, beste bi lehiakideen (Catherine Errecart eta Theo Salomon abertzalea) emaitzak bikoiztu baitzituen ia.
AZKAINE
Sorpresarik ez da espero Azkainen, eta lehen itzuliko indar banaketa errepikatuko ei da. Hala, litekeena da Benedicte Luberriaga zentrista gailentzea, Elorri Manterola ezkertiar abertzaleari eta Jean-Louis Laducheri aurrea hartuta.
ARBONA
Biren artekoa izango da hemen norgehiagoka, eta itxuraz, estua. Guillaume Fourquet gailendu zen lehen itzulian, baina 30 boto eskasera geratu zen Beñat Arlaren zerrenda. Marie-Jose Mialocq orain arteko auzapezak ere bigarren itzulirako txartela lortu zuen, baina lehiatik erretiratzea erabaki du asteon.
MAULE
Hiru zerrenda arituko dira nor baino nor Zuberoako hiriburuan. Louis Labadot egungo auzapez komunistarenak ditu nagusitzeko aukera gehien, eta Beñat Elkegaray abertzalea eta Armanda Accoce izango ditu aurkari.
Bigarren itzuliko emaitzek Euskal Hirigune Elkargoko presidentetza nork hartuko duen argituko dute, ziurrena. Izan ere, Baionako zein Kanboko udal hauteskundeetan nagusi denak (Etchegaray, Iriart edo Etxeleku) aukerak izan ditzake posturako.
