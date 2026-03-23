Chivite pide a la organización de Korrika que evite “la revictimización de las víctimas”
La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha rechazado la exhibición de carteles e imágenes de apoyo a presos de ETA durante la celebración de Korrika, que recorre Euskal Herria desde el pasado día 19 y que este domingo ha atravesado la comunidad foral.
Esta denuncia se produce después de que el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) denunciase que, a su paso por el barrio de Txantrea, un niño llevase el testigo de la carrera con la foto en su camiseta de Patxi Ruiz, condenado por el asesinato de Tomás Caballero.
En una intervención en los 'Desayunos del Ateneo', Chivite ha señalado que este tipo de situaciones provocan “una revictimización de las víctimas”. “Se trata de expresiones que la propia organización de la Korrika debería procurar no permitir”, ha indicado.
Además, a través de su perfil en la red social X, Chivite ha destacado que el Gobierno de Navarra “siempre ha considerado la Korrika como iniciativa cultural y social en favor del euskera, lengua propia y patrimonio cultural de nuestra tierra”. “Debe ser promovida desde el respeto y al margen de cualquier instrumentalización política”, ha indicado.
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