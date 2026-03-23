El Parlamento de Navarra rechaza dos declaraciones institucionales de UPN y PP contra la Korrika

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha rechazado este lunes dos propuestas de declaración institucional impulsadas por UPN y PPN en relación con la exhibición de imágenes de miembros de ETA durante la Korrika, al no recabar el respaldo necesario de los grupos.



La primera de las iniciativas, presentada por UPN, planteaba condenar "de manera rotunda y sin matices" la exhibición de imágenes de miembros de ETA, así como la exigencia de disculpas públicas a la organización de la Korrika y la reclamación de devolución de ayudas públicas, así como la petición de no autorizar futuras ediciones si se repiten estos hechos. La propuesta ha contado con el apoyo de PPN y el Grupo Mixto, la abstención del PSN y el voto en contra de EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.



Por otro lado, la Junta ha rechazado una segunda declaración, presentada por el PPN, que instaba a suprimir cualquier financiación pública destinada a actos en los que se produzca enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas. Esta propuesta ha sido apoyada por UPN, PSN y Grupo Mixto, pero ha sido rechazada por EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.



En declaraciones posteriores ante los medios de comunicación, los portavoces de los grupos han evidenciado profundas diferencias sobre la interpretación de los hechos y el papel de la Korrika.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha trasladado su "abrazo a las víctimas de ETA y a las familias de Casanova y Caballero" y ha criticado la posición del PSN, al considerar que "rechaza estos hechos con la boca pequeña". Además, ha cuestionado la actuación de la organización de la Korrika, al señalar que "no caben matices" ante el enaltecimiento del terrorismo y que "hay que replantear las cosas".



Desde el PSN, Kevin Lucero ha mostrado el rechazo de su grupo a los hechos denunciados, pero ha advertido del riesgo de "generar dinámicas de exclusión" que, a su juicio, "no ayudan al euskera", tras el veto a CC. OO. en Euskadi. Ha defendido además que el Gobierno de Navarra "no financia la Korrika" y ha apelado a "abrir una reflexión" sin alimentar la confrontación política.



El parlamentario de EH Bildu, Mikel Zabaleta, ha puesto el foco en el carácter social de la Korrika como "expresión viva del compromiso con el euskera", y ha considerado que reducir el evento a esta polémica supone "tergiversar la realidad" y tratar de "desprestigiar" una iniciativa que moviliza a miles de personas.



En una línea similar, el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha defendido la Korrika como una acción en favor del euskera y de la cohesión territorial, aunque ha reconocido que la exhibición de imágenes de presos "no ayuda" y ha pedido una "reflexión colectiva" sin "criminalizar al conjunto" del evento.







