Nafarroako Parlamentuak atzera bota ditu UPNk eta PPk Korrikaren aurka aurkeztutako bi adierazpen instituzional
Taldeen bozeramaileek agerian utzi dituzte euren arteko desadostasunak, euskararen aldeko lasterketan ETAko presoen argazkiak erakustearen eta Korrikaren beraren inguruan.
Nafarroako Parlamentuko Bozeramaileen Batzordeak atzera bota ditu UPNk eta PPNk Korrikan ETAko presoen argazkiak erakustearekin lotuta aurkeztu dituzten bi adierazpen instituzional. Bi testuek ez dute aurrera egiteko adina babes lortu.
UPNk aurkeztutako ekimenak, besteak beste, euskararen aldeko lasterketan ETAko presoen irudiak erakustea "gaitzestea", antolatzaileek "publikoki barkamena" eskatzea eta jasotako “dirulaguntza publikoak itzultzea” eskatzen zuen. Halako gertakariak berriro errepikatuz gero, Korrika bera debekatzea ere galdegiten zuen. PPN eta Talde Mistoaren aldeko botoa jaso du ekimenak, PSN abstenitu egin da, eta EH Bilduk, Geroa Baik eta Contigo-Zurekinek aurkako boza eman dute.
Ildo beretik, PPNk eskatu du "biktimak umiliatzen" eta "terrorismoa goratzen" duen edozein ekimeni dirulaguntza publikoak kentzea. Kasu horretan, UPNk, PSNk eta Talde Mistoak bat egin dute testuarekin, eta EH Bilduk, Geroa Baik eta Contigo-Zurekinek kontra bozkatu dute.
Ondoren, hedabideen aurreko adierazpenetan, Javier Esparza UPNren eledunak ETAko biktimen senideei "elkartasuna" adierazi die, eta PSNren jarrera kritikatu du, presoen argazkiekin gertatutakoa ez duelako"behar bezala" salatu. Korrika bera eta ekimenaren antolatzaileak ere gogor kritikatu ditu, haren hitzetan, "terrorismoa goratzeak ez duelako inon lekurik".
Kevin Lucero PSNren kideak ere salatu egin du presoen argazkiak erakustea, eta agerraldia aprobetxatu du CCOO sindikatuari "betoa" jarri izana gaitzesteko. "Bazterketak ez dio euskarari laguntzen", esan du.
Bestalde, Mikel Zabaleta EH Bilduren parlamentariak Korrikak euskarari egiten dion ekarpena nabarmendu du, eta uste du ekimenaren inguruan "polemika" sortzearen atzean "errealitatea nahasteko" borondatea baino ez dagoela. "Milaka pertsona batzen dituen ekimena desprestigiatzeko asmoa", esan du.
Azkenik, Geroa Baiko Pablo Azconak Korrikaren lana defendatu du, baina, haren iritziz, presoen argazkiak erakusteak "ez du laguntzen". Gogoetarako deia egin du, ekimena "kriminalizatu gabe".
