Siete víctimas de torturas emprenden una iniciativa judicial conjunta para reclamar a la Justicia española que investigue sus casos

Siete víctimas de torturas han anunciando que emprenderán una iniciativa judicial conjunta para reclamar a la Justicia española que investigue sus casos. Se trata de siete casos en los que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó al Estado español por no investigarlos. Uno de ellos es el periodista Martxelo Otamendi, detenido en el caso Egunkaria, quien denunció torturas. En declaraciones a Euskadi Irratia, Otamendi ha opinado que, tras el reconocimiento institucional y de gran parte de la sociedad, solo falta la verdad judicial.



El anuncio de esta iniciativa conjunta judicial llega la víspera del Día Internacional del Derecho a la Verdad, que se celebra el 24 de marzo.

El Tribunal Europeo de DDHH de Estrasburgo ha condenado en 10 ocasiones al Estado español por no investigar torturas, y en esta iniciativa se unen siete de esas 10 víctimas, quienes cuentan además con el apoyo de Giza Eskubidearen Behatokia. Han asegurado que, si no se toma en consideración, están dispuestos a acudir a Naciones Unidas.