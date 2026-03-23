Ekimen judizial bateratu bat abiatu dute Espainiako Justiziari eskatzeko torturen zazpi biktimaren kasuak ikertu ditzala
Espainiako Estatua zazpi kasu horiek ez ikertzeagatik zigortu zuen Estrasburgoko Giza Eskubideen Europako Auzitegiak. Horietako bat Martxelo Otamendi da, Egunkaria auzian atxilotuta, torturak salatu zituen kazetaria.
Torturen zazpi biktimak iragarri dute ekimen judizial bateratu bat abiatuko dutela Espainiako Justiziari haien kasuak iker ditzala eskatzeko. Estrasburgoko Giza Eskubideen Auzitegiak zazpi kasutan zigortu zuen Espainiako Estatua horiek ez ikertzeagatik. Horietako bat Martxelo Otamendi kazetaria da, Egunkaria auzian atxilotua eta torturak salatu zituena. Euskadi Irratiari egindako adierazpenetan, Otamendik esan du egia judiziala baino ez dela falta erakundeen eta gizartearen zati handi baten aitorpenaren ondoren.
Martxoaren 24an ospatzen den Egia Ezagutzeko Eskubidearen Nazioarteko Egunaren bezperan iritsi da ekimen judizial bateratu horren iragarpena.
Estrasburgoko Giza Eskubideen Europako Auzitegiak 10 aldiz zigortu du Espainiako Estatua torturak ez ikertzeagatik, eta ekimen horretan 10 biktima horietatik zazpi batu dira. Ekimena Giza Eskubidearen Behatokiaren babesa jaso du.
