El lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mantendrán una reunión este viernes.

Fuentes de Moncloa y de Lehendakaritza han informado de que el próximo viernes, 27 de marzo, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el Lehendakari, Imanol Pradales, mantendrán una reunión en La Moncloa, dentro de la cuarta reunión de la comisión bilateral.

La portavoz y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, se mostró satisfecha, hace dos semanas, tras la reunión mantenida en la subcomisión bilateral con representantes del Gobierno español en Madrid, y anunció que llegaron a “acuerdos importantes” en materia de gestión de aeropuertos.

Según explicó entonces, el Gobierno español mejoró la propuesta presentada, y si los acuerdos rubricados se plasman en el documento para la firma, “el acuerdo puede estar cerca”. Ubarretxena adelantó que el lehendakari y el presidente del Gobierno español se reunirían antes de Semana Santa, y que podría ser entonces la firma del acuerdo definitivo para la gestión bilateral de los aeropuertos de la CAV.