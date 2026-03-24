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Sánchez y Pradales se reunirán este viernes en La Moncloa en la cuarta comisión bilateral

El encuentro se producirá en el marco de la cuarta reunión de la comisión bilateral entre el Gobierno español y el Gobierno Vasco.

(Foto de ARCHIVO) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), recibe al lehendakari, Imanol Pradales (d), en el Complejo de la Moncloa, a 27 de enero de 2026, en Madrid (España). Pradales, y Sánchez han analizado asuntos de interés común, antes de concretar el encuentro bilateral que tienen pendiente para cerrar los compromisos pendientes de cumplimiento, entre ellos la culminación del Estatuto de Gernika, con el traspaso de la totalidad de materias contempladas para Euskadi en el texto estatutario. Fernando Sánchez / Europa Press 27/1/2026
Pradales y Sánchez, en una imagen de archivo. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Imanol Pradales lehendakaria eta Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea: bilera ostiralean
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EITB

Última actualización

El lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mantendrán una reunión este viernes.  

Fuentes de Moncloa y de Lehendakaritza han informado de que el próximo viernes, 27 de marzo, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el Lehendakari, Imanol Pradales, mantendrán una reunión en La Moncloa, dentro de la cuarta reunión de la comisión bilateral.

La portavoz y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, se mostró satisfecha, hace dos semanas, tras la reunión mantenida en la subcomisión bilateral con representantes del Gobierno español en Madrid, y anunció que llegaron a “acuerdos importantes” en materia de gestión de aeropuertos.

Según explicó entonces, el Gobierno español mejoró la propuesta presentada, y si los acuerdos rubricados se plasman en el documento para la firma, “el acuerdo puede estar cerca”. Ubarretxena adelantó que el lehendakari y el presidente del Gobierno español se reunirían antes de Semana Santa, y que podría ser entonces la firma del acuerdo definitivo para la gestión bilateral de los aeropuertos de la CAV.

Imanol Pradales Pedro Sánchez Gobierno Vasco Gobierno de España Política

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