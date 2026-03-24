Sánchez y Pradales se reunirán este viernes en La Moncloa en la cuarta comisión bilateral
El encuentro se producirá en el marco de la cuarta reunión de la comisión bilateral entre el Gobierno español y el Gobierno Vasco.
El lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mantendrán una reunión este viernes.
Fuentes de Moncloa y de Lehendakaritza han informado de que el próximo viernes, 27 de marzo, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el Lehendakari, Imanol Pradales, mantendrán una reunión en La Moncloa, dentro de la cuarta reunión de la comisión bilateral.
La portavoz y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, se mostró satisfecha, hace dos semanas, tras la reunión mantenida en la subcomisión bilateral con representantes del Gobierno español en Madrid, y anunció que llegaron a “acuerdos importantes” en materia de gestión de aeropuertos.
Según explicó entonces, el Gobierno español mejoró la propuesta presentada, y si los acuerdos rubricados se plasman en el documento para la firma, “el acuerdo puede estar cerca”. Ubarretxena adelantó que el lehendakari y el presidente del Gobierno español se reunirían antes de Semana Santa, y que podría ser entonces la firma del acuerdo definitivo para la gestión bilateral de los aeropuertos de la CAV.
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