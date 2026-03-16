Ubarretxena anuncia “acuerdos importantes” respecto a la competencia de aeropuertos

La portavoz y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, se ha mostrado satisfecha tras la reunión mantenida en la subcomisión bilateral mantenida con representantes del Gobierno español en Madrid, y ha anunciado que han llegado a “acuerdos importantes” en materia de gestión de aeropuertos.

La representante del Gobierno Vasco ha dicho que el Gobierno español ha mejorado la propuesta presentada el pasado viernes, y que si los acuerdos rubricados hoy se plasman en el documento para la firma, “el acuerdo puede estar cerca”.

Al respecto, ha recordado el lehendakari Imanol Pradales y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez se reunirán antes de Semana Santa, y que podría ser entonces la firma del acuerdo definitivo para la gestión bilateral de los aeropuertos de la CAV.

Ubarretxena ha explicado que en la reunión de hoy han acordado crear un órgano España-Euskadi para la gestión de los aeropuertos, que el Gobierno Vasco tenga voz en el plan DORA III, que prevé inversiones en los aeropuertos hasta 2031, y la creación de un marco regulatorio propio, o “sand box”, para poder poner en práctica los planes que tiene el Gobierno Vasco en Foronda.