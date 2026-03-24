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Junts apoyará el decreto anticrisis si el PSOE permite eximir del IVA a los pequeños autónomos

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, vincula el apoyo de Junts al decreto anticrisis a que el Gobierno español incluya entre las medidas que los autónomos que facturen menos de 80 000 euros no paguen IVA.
miriam nogueras
La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Autonomo txikiak BEZetik salbuestea da Juntsek jarri duen baldintza, krisiaren aurkako dekretua babesteko

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El paquete de hasta 80 medidas que conforman el plan anticrisis para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio entró el domingo en plena vigencia, tras su publicación la víspera en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y el próximo jueves el Congreso dictaminará su convalidación. De momento, el PSOE sigue sin tener garantizados los votos para convalidar el decreto. 

Junts ha anunciado hoy que apoyará el decreto anticrisis si el PSOE  incluye la medida que permite eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 80 000 euros anuales. "El jueves simplemente deben hacer público lo que a nosotros ya nos han dicho en privado, que es que quieren transponer esta directiva y, por tanto, efectivamente, que los autónomos, sobre todo los pequeños autónomos, los de nueva creación, estos que dan servicios personales, tengan algo más de aire en este momento", ha dicho la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras.

Nogueras ha explicado que esta es una directiva europea y que España es "el único país de la Unión Europea que no está aplicando esta ley europea y por eso se les ha llevado a los juzgados". Ha señalado que Junts lleva "mucho tiempo" pidiendo estas rebajas de impuestos y ha afeado que el Gobierno español este recaudando más, el 57 % más de lo que recaudó cuando entró el Ejecutivo socialista hace ocho años, según ella.

Ha expresado que el decreto incluye "buena parte" de las medidas de rebajas de impuestos que Junts registró el pasado 6 de marzo y, preguntada por si apoyarán el decreto sobre vivienda —que todavía no tiene fecha para convalidarse—, lo ha negado si este queda tal como está planteado en la actualidad. "Es evidente que las políticas de Podemos, de Sumar y del PSOE de los últimos tres años, desde que se aprobó la ley de vivienda española, a la que nosotros obviamente votamos que no, estas políticas no han hecho otra cosa que bajar muchísimo la oferta de manera histórica y subir los precios de forma exponencial", ha dicho.

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