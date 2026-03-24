DIPUTATUEN KONGRESUA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Autonomo txikiak BEZetik salbuestea da Juntsek jarri duen baldintza, krisiaren aurkako dekretua babesteko

Miriam Nogueras Juntsek Diputatuen Kongresuan duen bozeramaile aurreratu du krisiaren aurkako dekretuaren alde bozkatuko dutela, baldin eta PSOEk neurrien artean sartzen badu 80.000 euro baino gutxiago fakturatzen duten autonomoek BEZ zerga ez ordaintzea.

Diputatuen Kongresuko Juntsen bozeramaile Miriam Nogueras, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE

Azken eguneratzea

Ekialde Hurbilean lehertutako gerraren ondorioei aurre egiteko Espainiako Gobernuak onartutako neurri sorta —80 neurri inguru biltzen ditu— joan den igandean sartu zen indarrean, bezperan Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoren. Nolanahi ere,  datorren ostegunean Diputatuen Kongresuak onartu beharko du, eta, oraingoz, dekretuak aurrera egiteko behar adina babes ez du bermatuta PSOEk. 

Juntsek baldintza bat jarri du, krisiaren aurkako dekretuari baiezkoa emateko: 80.000 euro baino gutxiago fakturatzen duten autonomoak BEZ zerga ordaintzetik salbuestea. PSOEk neurri hori sartuko balu dekretuan, Juntsek babestu egingo luke. Hala jakinarazi du Miriam Nogueras Juntsek Kongresuan duen diputatuak.

Diputatu kataluniarrak azaldu du Europako zuzentarau batean jasota dagoela autonomo txikiak BEZ zerga ez ordaintzea, eta "Espainia da zuzentaraua betetzen ari ez den Europar Batasuneko herrialde bakarra". Haren hitzetan, Junts "aspalditik" ari da hori eskatzen, eta Espainiako Gobernuari egotzi dio orain zortzi urte baino "% 57 gehiago biltzea" autonomo txikiei ezarritako zergekin. 

Noguerasen arabera, Espainiako Gobernuak aurkeztutako dekretuan Juntsek mahai gainean jarritako “neurri asko” daude jasota. 

Bestalde, etxebizitzaren inguruko dekretua —oraindik ez dago ezarrita hura onartzeko data— onartuko duten galdetuta, ezetz erantzun du, ez behintzat "oraingo baldintzetan". "Argi dago Podemosen, Sumarren eta PSOEren azken hiru urteotako politikek etxebizitza eskaintza murriztea eta prezioak esponentzialki igotzea ekarri dutela", erantsi du.

Eguneko Titularrak Junts per Catalunya Katalunia Diputatuen Kongresua Espainiako gobernua Psoe Politika

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gehiago ikusi
X