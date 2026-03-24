La jueza de la DANA cita a declarar a Mazón como testigo y le pide que aporte voluntariamente sus llamadas y mensajes

La jueza de Catarroja que investiga la DANA que dejó 230 víctimas mortales en Valencia en octubre de 2024 ha decidido citar a declarar como testigo a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat en aquel momento. En el auto notificado a las partes este martes, también le pide que aporte voluntariamente su listado de llamadas de teléfono y mensajes de aquel día.

La jueza pidió al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) investigar a Mazón por “inactividad negligente”. Sin embargo, el Tribunal, en un auto del 16 de marzo, rechazó por unanimidad esta petición al no ver delito en su actuación, aunque calificó su conducta de “reprobable” social y políticamente.

Por lo tanto, la magistrada de Catarroja opina que el conocimiento o desconocimiento de Mazón sobre las decisiones que se iban tomando en el Cecopi "debe efectuarse a través de su declaración testifical".

Asimismo, afirma que ahora “se le puede inquerir” sobre los mensajes en los que hubiera intervenido aquel día, “siempre bajo la premisa de la aportación voluntaria".

La Asociación de Víctimas Mortales confía en que el expresident tenga "la honorabilidad que no ha tenido durante estos casi diecisiete meses y decida aportar luz y verdad".

El auto de la jueza establece que la declaración como testigo y la comunicación para que aporte sus mensajes al ahora diputado autonómico se efectuará cuando el auto del TSJCV adquiera firmeza.