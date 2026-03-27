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Será noticia: Reunión Pradales-Sánchez, Korrika en Vitoria-Gasteiz y presentación de la causa de EITB Maratoia

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
MADRID, 27/11/2024.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d) y el lehendakari, Imanol Pradales, conversan durante su reunión en el marco de la Comisión Bilateral de Cooperación Permanente entre el Estado y Euskadi, que abordará las transferencias pendientes a Euskadi, este miércoles en el Palacio de la Moncloa. EFE/ Kiko Huesca
Imanol Pradales y Pedro Sánchez en una reunión anterior en Moncloa. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Pradales-Sanchez bilera, Korrika Gasteizen eta 2026ko EITB Maratoiaren kausa
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EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 27 de marzo de 2026:

Reunión Pradales-SánchezEl lehendakari Imanol Pradales y Pedro Sánchez se reúnen en la Moncloa para abordar el impacto de la guerra de Irán en empresas y familias vascas, la migración (con la petición de que Euskadi sea considerada “frontera norte”) y la huelga de personal médico, además de las transferencias pendientes y la situación de Tubos Reunidos. La reunión arrancará a las 11:30 horas y a la finalización de la misma comparecerán el lehendakari y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Korrika en Vitoria-Gasteiz: Korrika recorrerá hoy Bizkaia y Álava y acabará la jornada en Vitoria-Gasteiz. 

Presentación de la causa de EITB Maratoia 2026: EITB presenta la causa de EITB Maratoia 2026. El acto se celebrará a las 10:30 horas en la sede de EITB en Bilbao y asistirán la directora de EITB Isabel Octavio, el director de Investigación, Innovación y Evaluación Sanitaria, Iñaki Gutiérrez, y el investigador de Biobizkaia Javier Muñoz. 

Titulares de Hoy Imanol Pradales Pedro Sánchez Korrika 2026 Política

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