Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 27 de marzo de 2026:

- Reunión Pradales-Sánchez: El lehendakari Imanol Pradales y Pedro Sánchez se reúnen en la Moncloa para abordar el impacto de la guerra de Irán en empresas y familias vascas, la migración (con la petición de que Euskadi sea considerada “frontera norte”) y la huelga de personal médico, además de las transferencias pendientes y la situación de Tubos Reunidos. La reunión arrancará a las 11:30 horas y a la finalización de la misma comparecerán el lehendakari y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

- Korrika en Vitoria-Gasteiz: Korrika recorrerá hoy Bizkaia y Álava y acabará la jornada en Vitoria-Gasteiz.

- Presentación de la causa de EITB Maratoia 2026: EITB presenta la causa de EITB Maratoia 2026. El acto se celebrará a las 10:30 horas en la sede de EITB en Bilbao y asistirán la directora de EITB Isabel Octavio, el director de Investigación, Innovación y Evaluación Sanitaria, Iñaki Gutiérrez, y el investigador de Biobizkaia Javier Muñoz.