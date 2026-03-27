Pradales se reúne con Sánchez para analizar la guerra de Irán, Euskadi como frontera norte y la huelga médica
El lehendakari Imanol Pradales se reúne este viernes con el presidente Pedro Sánchez en la Comisión Bilateral de Cooperación para abordar el impacto de la guerra de Irán en empresas y familias vascas, la migración (con la petición de que Euskadi sea considerada “frontera norte”) y la huelga de personal médico, además de las transferencias pendientes y la situación de Tubos Reunidos.
La portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, destacó este pasado martes la “gran preocupación” por las consecuencias del conflicto internacional y señaló la intención del lehendakari de trasladar a Sánchez un decálogo de medidas ya planteado previamente.
Sobre la sanidad, advirtió de que la huelga médica está generando problemas en el sistema: “Tener una semana de huelga al mes nos está alargando las listas de espera, nos está generando un problema en Osakidetza”, y criticó que la ministra Mónica García “no esté sabiendo darle respuesta”, lo que está “enquistando” la situación.
Durante la reunión, también se tratará la reivindicación de Euskadi como “frontera norte” en materia migratoria y la reestructuración de la deuda de Tubos Reunidos para garantizar su viabilidad.
Conclusiones de la última reunión
Hace un par de semanas Ubarretxena se mostró satisfecha tras la reunión mantenida en la subcomisión bilateral con representantes del Gobierno español en Madrid, y anunció que habían llegado a “acuerdos importantes” en materia de gestión de aeropuertos.
Según explicó entonces, el Gobierno español mejoró la propuesta presentada, y si los acuerdos rubricados se plasman en el documento para la firma, “el acuerdo puede estar cerca”. Ubarretxena adelantó que el lehendakari y el presidente del Gobierno español se reunirían antes de Semana Santa, y que podría ser entonces la firma del acuerdo definitivo para la gestión bilateral de los aeropuertos de la CAV.
Los dos mandatarios acordaron en su último encuentro, celebrado en enero, reunirse antes de Semana Santa para avanzar en las trasferencias pendientes y en la metodología de renovación del Cupo, el dinero que Euskadi paga anualmente al Estado.
Más allá de competencias el lehendakari quiere hablar con el presidente de la crisis económica derivada de los últimos conflictos bélicos y de las medidas que pueden adoptarse en materia de energía y de apoyo a la industria, han explicado desde el Gobierno Vasco.
La cita se produce después de que la semana pasada los dos gobiernos llegaran a un principio de acuerdo sobre la gestión de los aeropuertos de Euskadi que permitiría a la comunidad autónoma participar en el diseño del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), que incluye aspectos como las inversiones, los costes o las previsiones de tráfico de pasajeros.
Se creará para ello un órgano bilateral "para la colaboración, coordinación y gestión" de los aeropuertos de Loiu (Bizkaia), Foronda (Álava) y Hondarribia (Gipuzkoa). Esto no supondrá una alteración de la red de aeropuertos de interés general de Aena o un tratamiento singular para los vascos, según precisó entonces el Ministerio de Transportes.
Es de esperar que los detalles de este acuerdo se conozcan este viernes tras la comisión bilateral, en la que previsiblemente se abordará el traspaso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, la más polémica y compleja de las que aún están pendientes de transferir.
Otro asunto sobre la mesa es la política migratoria, un terreno en el que Euskadi pide nuevas capacidades para la gestión migratoria y su reconocimiento como frontera norte y "lo que conlleva en términos de financiación y corresponsabilidad".
El Ejecutivo autonómico argumenta en este sentido que el País Vasco es un territorio de tránsito hacia Europa, lo que genera una presión adicional sobre sus recursos de acogida. Desde 2018 las instituciones vascas han acogido a más de 40.000 personas, que en el 95 % de los casos estaban de tránsito con estancias cortas en Euskadi.
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