Pradales Sanchezekin bilduko da gaur Irango gerra, Euskadi iparraldeko muga gisa hartzea eta medikuen greba aztertzeko
Transferentziak eta Tubos Reunidosen zorraren berregituraketa izango dira landuko dituzten beste gai batzuk. Espainiako Gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak aldebiko batzordearen laugarren bilera egingo dute gaur, ostiralean, Moncloan.
Imanol Pradales lehendakaria Pedro Sanchez Espainiako presidentearekin bilduko da gaur Moncloan, Aldebiko Lankidetza Batzordearen harira. Horretan, Irango gerrak euskal enpresa eta familietan izan duen eraginari, migrazioari (Euskadi “iparraldeko muga” gisa hartzeko eskaera) eta medikuen grebari buruz hitz egingo dute, baita oraindik egiteke dauden transferentziei eta Tubos Reunidosen egoerari buruz ere.
Joan den asteartean, Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak nazioarteko gatazkaren ondorioekiko “kezka handia” nabarmendu zuen, eta adierazi ere lehendakariak aldez aurretik planteatutako neurri dekalogo bat helaraziko diola Sanchezi.
Osasungintzari dagokionez, ohartarazi zuen medikuen greba arazoak sortzen ari dela sisteman: “Hilean astebeteko greba izateak itxarote-zerrendak luzatzen ari dizkigu, arazo bat sortzen ari zaigu Osakidetzan”, eta kritikatu zuen Monica Garcia ministroa “ez dela erantzuten ari”, eta horrek egoera “enkistatzen” duela.
Migrazioaren arloan Euskadi “iparraldeko muga” gisa aldarrikatzea eta Tubos Reunidosen zorra berregituratzea ere izango dituzte hizpide gaurko bileran.
Azken bileraren ondorioak
Ubarretxena pozik agertu zen duela bi aste, Espainiako Gobernuak Madrilen dituen ordezkariekin aldebiko azpibatzordean izandako bileraren ostean, eta aireportuen kudeaketaren arloan "akordio garrantzitsuak" lortu zituztela iragarri zuen.
Orduan azaldu zuenez, Espainiako Gobernuak hobetu egin zuen aurkeztutako proposamena, eta hitzemandako akordioak sinatuko den dokumentuan jasotzen badira, "akordioa gertu egon daiteke". Ubarretxenak aurreratu zuen lehendakaria eta Espainiako Gobernuko presidentea Aste Santua baino lehen elkartuko zirela, eta litekeena dela EAEko aireportuak kudeatzeko behin betiko akordioa sinatzea.
Sanchezek iragarri du Carlos Cuerpo izango dela Maria Jesus Monteroren ordezkoa lehen presidenteorde gisa
Orain arte lehen presidenteordea eta Ogasun ministroa izan dena Gobernutik atera da Andaluziako Juntako presidentegai sozialista izateko.
Irango gerraren ondorioen aurkako neurrien dekretua onartu dute Kongresuan
Neurri ekonomikoek 5.000 milioi euro mobilizatzea aurreikusten dute. Voxek bakarrik bozkatu du kontra, eta PPk eta Podemosek abstentziora jo dute.
Ekialde Hurbileko gerraren aurrean "biziak salbatzea" bermatzeko osoko bilkura monografikoa egitea eskatu du EH Bilduk
EH Bilduk gaur erregistratu du eskaera Eusko Legebiltzarrean, eta bilkura monografikoa uda aurretik egitea eskatu du.
Frankismoaren biktimei kalte-ordainak emango dizkiete; Portugaleteko eta Bilboko kasuetakoei, besteak beste
Espainiako Gobernuak 15 erreparazio-eskaera onartu ditu, eta 1968tik 1978ra bitartean eraildako edo lesio larriak izandako berrogeita hamar bat kasu aztertzen ari da.
Irango gerraren ondorioak arintzeko dekretua aurrera aterako da Kongresuan, PPren erabakiaren zain
Espainiako Gobernuak inbestidurako bazkideen babesa bermatuta du, eta, hortaz, beherapen fiskalak, oinarrizko hornigaiak eteteko debekua eta sektore kaltetuenei laguntzeko neurri orokorrak aurrera aterako dira.
Zupiria: “Istilu horietan bidegabeko biktima bat egon zen”
Zabarte auziaren harira, Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak adierazi du auzitegiei dagokiela zer gertatu zen argitzea, eta familiak errekurritzeko eskubide osoa duela. Hala ere, argi du bidegabeko biktima bat egon zela istilu haietan.
Accionaren presidentearen aurka eginbideak abiatzea eskatu du Fiskaltzak, Nafarroako Ikerketa Batzordera joan ez zelako
Birritan deitu du Nafarroako Parlamentuak Jose Manuel Entrecanales enpresaria eta bietan huts egin du hitzordura. Fiskaltzaren arabera, desobedientzia delitutzat har daiteke.
Patxi Lopezek Feijori egotzi dio ETAren biktimen "erabilera zikina"egitea
PSOE eta PP alderdien arteko ika-mika gogorra izan da gaur Espainiako Diputatuen Kongresuan. Patxi Lopez sozialisten eledunak Behe Ganberan Alberto Nuñez Feijoo PPren buruari leporatu dio ETAren biktimen "erabilera zikina" egitea.
Laugarren xedapen iragankorra indargabetzeko tramitea hasi du UPNk
Cristina Ibarrola UPNren presidenteak lege-proposamen bat aurkeztu du Nafarroako Parlamentuan: Konstituzioa erreformatzea eta xedapena ezabatzea eskatu nahi die Gorte Nagusiei.