España cierra su espacio aéreo a los aviones que participan en la guerra de Irán
El PP ha calificado la decisión como “una improvisación”, mientras el PSOE afirma que se trata de una “medida coherente”.
El Gobierno de España ha ordenado el cierre de su espacio aéreo para aquellos aviones que participan en la operación 'Furia épica', lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero y que ha originado una guerra en Oriente Próximo.
Esta prohibición no sólo afecta a los despegues desde el Estado, sino también a que aeronaves militares procedentes de las bases de Reino Unido y Francia puedan sobrevolar territorio español.
El Gobierno negó el uso de las bases de Rota y Morón al ejército estadounidense para operaciones relacionadas con esta guerra. Esa decisión generó el enfado del presidente de EE. UU., Donald Trump, que amenazó con cortar el comercio con España.
No obstante, el Ejecutivo español se ha mantenido firme en su postura de "No a la guerra”. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha informado que “desde el primer momento se trasladó clarísimamente” a la parte americana la postura del Gobierno y ha reiterado que esta guerra es "profundamente ilegal e injusta".
El PSOE ha defendido esta decisión como una “medida coherente”. Enma López, portavoz adjunta de la Comisión Ejecutiva Federal, ha afirmado que “vamos a llevar hasta las últimas consecuencias el no a una guerra”.
Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha acusado al Gobierno de “hipocresía” y de “improvisar”.
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