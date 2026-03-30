Espainiak bere aire-espazioa itxi die Irango gerran parte hartzen ari diren hegazkinei
Espainiako Gobernuak herrialdeko aire-espazioa ixtea agindu du Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurka otsailaren 28an abiatu zuten 'Furia epikoa' operazioan parte hartzen ari diren hegazkinentzako.
Debeku horren ondorioz, hegazkin horiek ezingo dute Estatuko lurretik aireratu edota lur hartu. Horrez gainera, Erresuma Batuko eta Frantziako baseetatik irteten diren hegazkinek ezingo dute Espainiako aire-eremuan sartu.
Gobernuak ukatu egin zion AEBetako armadari operazio honetarako Rota eta Morongo baseak erabiltzeko aukera. Erabaki horrek Donald Trump AEBetako presidentearen haserrea eragin zuen eta Espainiarekiko merkataritza moztuko zuela mehatxu egin zuen.
Hala ere, Espainiako Gobernuak tinko eutsi dio "gerrari ez" leloari. Margarita Robles Defentsa ministroak jakinarazi duenez, "hasiera-hasieratik argi eta garbi" helarazi zioten AEBri Estatuok Gobernuaren jarrera, eta berretsi du gerra hori "erabat legez kanpokoa eta bidegabea" dela.
PSOEk "neurri koherente" gisa defendatu du aire-espazioa ixtearen erabakia. Enma Lopez Batzorde Exekutibo Federaleko bozeramailearen ondokoak adierazi duenez, "azken ondorioetaraino eramango dugu gerrari ezetza ematea".
Bestalde, Alicia Garcia Alderdi Popularrak Senatuan duen bozeramaileak "itxurakeria" eta "inprobisazioa" leporatu dizkio Gobernuari.
Aitor Esteban: "Harritu egin ninduen Korrikaren azken mezua Bilduren munduari oso lotuta dauden zazpi gaztek egin izanak"
EAJko EBBren presidenteak euskarak Administrazioan izango duen pisuaz akordio bat lortzea espero du, eta euskarari "segurtasun juridikoa" ematearen alde agertu da.
"Subiranotasunaren bidean beste jauzi bat" eskatuko dute EH Bilduk eta EH Baik Aberri Egunean
"Euskal Herriaren oraina eta etorkizuna erabakitzeko gaitasuna eta gure herriaren hitza errespetarazteko bermeak behar ditugu", nabarmendu dute bi alderdiek astelehen honetan Irunen egindako agerraldian.
Aitor Estebanen ustez, EAJren buru gisa egin duen urtea “positiboa” izan da, eta emakume eta gazte gehiagoren aldeko apustua egin du
Aitor Esteban EAJko EBBren presidenteak karguan bete berri duen lehen urtearen inguruko balantze "positiboa" egin du. Horrekin batera, aireportuen gaineko akordioa eta Euskadik horiek kudeatzeko duen gaitasuna defendatu ditu, eta kritikatu egin du PSE-EE aireportuak kudeatzeko neurriak murrizten saiatu izana.
"Fronte zabalak eraikitzea" eskatu du EH Bilduk, "ultraeskuinaren mehatxuaren aurrean"
Koalizio abertzaleak ohar bidez jakinarazi duenez, Sonia Jacinto Antolakuntza idazkaria eta Gorka Elejabarrieta Harreman Politikoetarako idazkaria Argentinara eta Uruguaira joan dira azken egunotan, eta hainbat ordezkari politiko, giza eskubideen aldeko erakunde eta euskal diasporako kiderekin bildu dira han.
Euskadik eta Espainiar Estatuak aldebiko batzorde bat sortuko dute aireportuen kudeaketan parte hartzeko
Aireportu-azpiegiturei buruzko akordioak bi administrazioen arteko lankidetza-organo bat abian jartzea aurreikusten du, indarrean dagoen eskumen-araudia errespetatuz, Euskadik erabaki estrategikoetan esku hartzeko aukera izan dezan.
Euskal Herriaren proiektu nazionala indartzeko beharra azpimarratu du EH Batera herri ekimenak Lizarran
Aberri Egunaren ofizialtasuna eta instituzionalizazioa ere aldarrikatu dituzte ekimeneko ordezkariek gaur Lizarran egin duten ekitaldian. Zehazki, gaur egun ez duen aitortza eta zabalpena emateko eskatu dute, "urrats txikia bezain eraginkorra" izango litzatekeela iritzita.
Etchegarayk eta Blancok hartu dute Baionako eta Biarrizko alkate kargua
Atzo, Kanboko eta Hendaiako aginte makila jaso zuten Peio Etxelekuk eta Kotte Ecenarrok. Bigarren itzuliaren ostean alkate karguak hartu eta gero, orain argitzeko dagoen bakarra da Euskal Hirigune Elkargoko presidente izateko hautagaiak nortzuk izango diren. Etchegarayk ez du horren inguruko arrastorik eman.
Bizikidetza eraikitzeko, egian oinarritutako memoria eskatu du Eneko Anduezak
Euskadiko sozialista gazteek Oroimen Hegoak sariak banatu dituzte Donostiako Miramar Jauregian. PSE-EEk ezberdin pentsatzeko askatasuna bermatzeko lanean jarraituko duela aldarrikatu du Anduezak.
Euskadiren eraikuntzan buru-belarri arituko den gazteria aldarrikatu du Aitor Estebanek, pankarta atzean geratzen direnen aurrean
EGI egunaren ekitaldi nagusian parte hartu du Aitor Esteban EBBko presidenteak, Mungian. Gizartean eta alderdian euren lekua hartzeko eskatu die gazte jeltzaleei.