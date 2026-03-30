Espainiak bere aire-espazioa itxi die Irango gerran parte hartzen ari diren hegazkinei

PPk "inprobisaziotzat" jo du erabakia, eta PSOEk, berriz, "neurri koherentea" dela esan du.
Morongo basearen kontrol-dorrea. Argazkia: Europa Press.

Agentziak | EITB

Espainiako Gobernuak herrialdeko aire-espazioa ixtea agindu du Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurka otsailaren 28an abiatu zuten 'Furia epikoa' operazioan parte hartzen ari diren hegazkinentzako.

Debeku horren ondorioz, hegazkin horiek ezingo dute Estatuko lurretik aireratu edota lur hartu. Horrez gainera, Erresuma Batuko eta Frantziako baseetatik irteten diren hegazkinek ezingo dute Espainiako aire-eremuan sartu. 

Gobernuak ukatu egin zion AEBetako armadari operazio honetarako Rota eta Morongo baseak erabiltzeko aukera. Erabaki horrek Donald Trump AEBetako presidentearen haserrea eragin zuen eta Espainiarekiko merkataritza moztuko zuela mehatxu egin zuen.

Hala ere, Espainiako Gobernuak tinko eutsi dio "gerrari ez" leloari. Margarita Robles Defentsa ministroak jakinarazi duenez, "hasiera-hasieratik argi eta garbi" helarazi zioten AEBri Estatuok Gobernuaren jarrera, eta berretsi du gerra hori "erabat legez kanpokoa eta bidegabea" dela.

PSOEk "neurri koherente" gisa defendatu du aire-espazioa ixtearen erabakia. Enma Lopez Batzorde Exekutibo Federaleko bozeramailearen ondokoak adierazi duenez, "azken ondorioetaraino eramango dugu gerrari ezetza ematea".

Bestalde, Alicia Garcia Alderdi Popularrak Senatuan duen bozeramaileak "itxurakeria" eta "inprobisazioa" leporatu dizkio Gobernuari.

