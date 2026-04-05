El PNV reclama en el Aberri Eguna una patria viva y un nuevo estatus

El PNV ha celebrado en la Plaza Nueva de Bilbao el Aberri Eguna, bajo el lema “Aberria Bizi”, donde ha destacado que hay "distintas maneras de construir país". Además, los jeltzales han llamado a seguir construyendo un "país confiable, con estabilidad, democrático, que respeta los derechos humanos y es solidario".

Aitor Esteban, presidente del EBB, ha tomado la palabra para reivindicar el papel del Partido Nacionalista Vasco como el "mejor defensor" de un autogobierno vasco que "no está garantizado".

Esteban ha reivindicado la “actitud constructiva” del PNV, y ha defendido un modelo de país próspero, donde cada persona tenga su lugar, sin renunciar a lo que es. “También en las conversaciones en torno a un nuevo Estatus, la actitud del PNV es constructiva, propositiva y sincera, como siempre”, ha añadido. Esteban ha reconocido que hay diferencias entre los partidos vascos, pero se ha mostrado dispuesto a alcanzar un acuerdo, siempre que suponga “un salto real en reconocimiento nacional, arbitraje y presencia exterior”.

El presidente del EBB también ha destacado que el Aberri Eguna no es solo un día de celebración, “es un día de compromiso con lo que hemos recibido, pero sobre todo con lo que queremos construir”.

Esteban ha puesto en valor la defensa del euskera, y ha anunciado que desde el PNV también están trabajando para conseguir un amplio acuerdo en torno a la Ley del Euskera, y dotarla así de seguridad jurídica.

Por último, Aitor Esteban ha anunciado un acto político multitudinario para mayo, justo un año antes de las elecciones municipales y forales. “Mostraremos nuestra fuerza y nuestra determinación en un gran acto, que supondrá un punto de inflexión”, ha dicho, en alusión a la necesidad afrontar los retos para construir un futuro mejor, ya que hay que decidir si se sigue "haciendo país" o se deja a "otros que lo deshagan".