El PNV reclama en el Aberri Eguna una patria viva y un nuevo estatus
Miles de personas se han congregado en Bilbao para celebrar el Aberri Eguna, bajo el lema “Aberria Bizi”. Los jeltzales han reivindicado una Euskadi que avance y sea solvente. Esteban ha anunciado un acto político multitudinario para mayo, justo un año antes de las elecciones municipales y forales, y Pradales ha defendido el autogobierno.
El PNV ha celebrado en la Plaza Nueva de Bilbao el Aberri Eguna, bajo el lema “Aberria Bizi”, donde ha destacado que hay "distintas maneras de construir país". Además, los jeltzales han llamado a seguir construyendo un "país confiable, con estabilidad, democrático, que respeta los derechos humanos y es solidario".
Aitor Esteban, presidente del EBB, ha tomado la palabra para reivindicar el papel del Partido Nacionalista Vasco como el "mejor defensor" de un autogobierno vasco que "no está garantizado".
Esteban ha reivindicado la “actitud constructiva” del PNV, y ha defendido un modelo de país próspero, donde cada persona tenga su lugar, sin renunciar a lo que es. “También en las conversaciones en torno a un nuevo Estatus, la actitud del PNV es constructiva, propositiva y sincera, como siempre”, ha añadido. Esteban ha reconocido que hay diferencias entre los partidos vascos, pero se ha mostrado dispuesto a alcanzar un acuerdo, siempre que suponga “un salto real en reconocimiento nacional, arbitraje y presencia exterior”.
El presidente del EBB también ha destacado que el Aberri Eguna no es solo un día de celebración, “es un día de compromiso con lo que hemos recibido, pero sobre todo con lo que queremos construir”.
Esteban ha puesto en valor la defensa del euskera, y ha anunciado que desde el PNV también están trabajando para conseguir un amplio acuerdo en torno a la Ley del Euskera, y dotarla así de seguridad jurídica.
Por último, Aitor Esteban ha anunciado un acto político multitudinario para mayo, justo un año antes de las elecciones municipales y forales. “Mostraremos nuestra fuerza y nuestra determinación en un gran acto, que supondrá un punto de inflexión”, ha dicho, en alusión a la necesidad afrontar los retos para construir un futuro mejor, ya que hay que decidir si se sigue "haciendo país" o se deja a "otros que lo deshagan".
El lehendakari defiende el autogobierno
Por su parte, el lehendakari Imanol Pradales ha realizado un balance positivo en el ecuador de la legislatura. Así, ha puesto en valor el autogobierno vasco y ha apostado por "seguir construyendo la casa vasca piedra a piedra".
Pradales ha reivindicado el valor del autogobierno como garantía para el bienestar de la sociedad vasca y ha cuestionado a quienes, en vez de remar, se oponen y critican su desarrollo. "No me cabe en la cabeza cómo alguien puede poner palos en las ruedas o minusvalorar logros positivos para la ciudadanía. Si ese 'alguien’ no quiere más autogobierno y más capacidad de decisión para Euskadi, que lo diga claramente", ha señalado.
Refiriéndose a EH Bildu, ha señalado que "hoy algunos hablarán de unidad abertzale, de actuar como pueblo y de acuerdos de país". "Bonitos deseos, ojalá se correspondieran con la realidad", ha dicho, para preguntarse "dónde han estado estos meses cuando hemos luchado por traer a Euskadi el subsidio de paro o cuando había que pelear por los aeropuertos".
Pradales ha reprochado a la izquierda abertzale que "muchas camisetas, muchas banderas, muchas proclamas y causas de todo tipo y condición", pero "se les olvida la causa más alta y más noble para todo abertzale, la causa del pueblo vasco".
Asimismo, se ha dirigido al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien ha instado a responder "cómo quiere pasar a la historia" y si "va a cumplir o no los compromisos pactados con Euskadi".
Pradales se ha mostrado preocupado con la derecha "autoritaria" y la conservadora que conforman el eje PP-Vox. "Hay que ser conscientes de que estos pueden llegar", ha dicho, ante lo cual ha transmitido a los presentes un "mensaje de confianza: ¡Euskadi está preparada!".
Pradales también ha reiterado al Estado su petición para que ceda temporalmente el ‘Guernica’ de Picasso, con motivo del 90 aniversario del bombardeo de Gernika, para “expresar la reparación al pueblo vasco”. El lehendakari ha pedido valentía política: “Sacaron a Franco de su tumba en el Valle de los Caídos, ¿y no son capaces de traer un cuadro de Madrid a Euskadi?”.
El acto ha comenzado con un minuto de silencio para condenar el crimen machista de Basauri, y en él han estado presentes alcaldes, diputados, consejeros y otros dirigentes jeltzales, junto a afiliados y simpatizantes del PNV, en una plaza repleta de ikurriñas.
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