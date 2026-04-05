EAJk aberri bizia eta estatus berria eskatu ditu Aberri Egunean
Milaka pertsona bildu dira Bilbon, Aberri Eguna ospatzeko, “Aberria Bizi” lelopean. Aurrera egingo duen Euskadi aldarrikatu dute jeltzaleek. Estebanek ekitaldi politiko jendetsua iragarri du maiatzerako, udal eta foru hauteskundeak baino urtebete lehenago, eta Pradalesek autogobernuaren defentsa egin du.
EAJk jendetza bildu du gaur, Bilboko Plaza Barrian, Aberri Eguna dela eta, "Aberria bizi" lelopean. Euskadi eraikitzeko "modu ezberdinak" daudela azpimarratu dute. Gainera, "herrialde fidagarria, egonkorra, demokratikoa, giza eskubideak errespetatzen dituena eta solidarioa" eraikitzen jarraitzeko deia egin dute jeltzaleek.
Aitor Esteban EBBko buruak esan du bere alderdia dela "bermatuta ez dagoen" euskal autogobernuaren "defendatzailerik onena".
Estebanek EAJren "jarrera konstruktiboa" nabarmendu, eta herri eredu oparoa defendatu du, pertsona bakoitzak bere lekua izan dezan, bakoitzak bere izaerari uko egin gabe. "Estatus berri baten inguruko elkarrizketetan ere, EAJren jarrera eraikitzailea, propositiboa eta zintzoa da, beti bezala", gaineratu du. Estebanek onartu du aldeak daudela euskal alderdien artean, baina prest agertu da akordio bat lortzeko, betiere "benetako jauzia bada nazioan, arbitrajean eta kanpoko presentzian".
EBBko presidentearen esanetan, Aberri Eguna ez da ospakizun eguna bakarrik, "jaso dugunarekin konpromisoa hartzeko eguna da, baina batez ere eraiki nahi dugunarekin".
Estebanek euskararen aldeko aldarria egin du, eta iragarri du EAJ lanean ari dela Euskararen Legearen inguruan akordio zabala lortzeko eta, horrela, segurtasun juridikoa emateko.
Azkenik, Estebanek ekitaldi politiko jendetsua iragarri du maiatzerako, udal eta foru hauteskundeak egin baino urtebete lehenago. "Gure indarra eta determinazioa ekitaldi handi batean erakutsiko dugu, inflexio puntu bat izango dena", esan du, etorkizun hobe bat eraikitzeko erronkei aurre egiteko beharrari erreferentzia eginez.
Autogobernuaren defentsa egin du lehendakariak
Ekitaldian, Imanol Pradales lehendakariak ere parte hartu du, eta legealdiaren erdian irakurketa positiboa egin du. Horrela, euskal autogobernua nabarmendu, eta "harriz harri euskal etxea eraikitzen jarraitzearen" alde egin du.
Halaber, autogobernuaren balioa aldarrikatu du, euskal gizartearen ongizatea bermatzeko tresna gisa. Gainera, honen alde egin beharrean honen garapena oztopatu eta kritikatu dutenak gaitzetsi ditu. “Ez zait buruan sartzen norbaitek euskal herritarrentzat positiboak diren lorpenak gutxiestea edo trabak jartzea. ‘Norbait’ horrek ez badu autogobernu gehiago nahi, argi esan dezala”, adierazi du.
Hitzaldian, lehendakaria EH Bilduri ere zuzendu zaio: "Gaur batzuek batasun abertzaleaz, herri gisa jarduteaz eta herri akordioez hitz egingo dute. Desio politak, baina nahiago nuke errealitatearekin bat etorriko balira". "Non egon dira Kontzertu Ekonomikoaren etengabeko erasoen aurrean?", galdetu die, eta euskal auzia ahaztea aurpegiratu die.
Pradalesek ezker abertzaleari aurpegiratu dio "kamiseta asko, bandera asko, aldarrikapen asko eta mota eta baldintza guztietako arrazoiak babestea", baina "abertzale ororentzat nobleena den kausa ahazten zaie, Euskal Herriaren kausa", esan du.
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteari ere zuzendu zaio, eta "historiara nola igaro nahi duen" eta "Euskadirekin adostutako konpromisoak beteko dituen ala ez" erantzuteko eskatu dio.
Pradales kezkatuta agertu da PPk eta Voxek osatzen duten eskuin "autoritarioarekin" eta kontserbadorearekin. "Agintera iritsi daitezkeela jakin behar dugu", esan du, eta, horren aurrean, "konfiantzazko mezua" helarazi die bertaratutakoei: "Euskadi prest dago!".
Pradalesek, halaber, Picassoren Guernica margolana aldi baterako lagatzeko eskaera berretsi dio Estatuari, Gernikako bonbardaketaren 90. urteurrena dela eta, “Euskal Herriari erreparazioa adierazteko”. Horregatik, lehendakariak ausardia politikoa eskatu du: “Franco Erorien Haraneko hilobitik atera zuten, eta ez al dira gai Madrildik Euskadira koadro bat ekartzeko?”.
Basauriko krimen matxista gaitzesteko minutu bateko isilunea eginda hasi da ekitaldia. Bertan izan dira alkateak, diputatuak, sailburuak eta beste buruzagi jeltzale batzuk, EAJko afiliatu eta jarraitzaileekin batera, ikurrinez betetako plazan.
Zure interesekoa izan daiteke
Estebanek Ayusori erantzun dio "katetada" bere "aldarrikapen nazional nagusia kaña bat hartzea" dela eta Otegik "zureen ekarpena Gernikan Condor Legioa" izan zela
Isabel Diaz Ayuso Madrilgo Erkidegoko presidenteak Picassoren Gernika Euskadira aldi baterako eramateko "asmo nazionalistak" kritikatu ditu ordu batzuk lehenago, "katetada" direla esanez.
PPk eta UPNk, EH Bilduk Iruñean egin duen ekitaldiaren harira: "Nafarroa ez da inoiz euskalduna izango"
Sayasen esanetan, Nafarroa "forala eta espainiarra da historikoki, ordenamendu juridikoak hori diolako eta, batez ere, nafar gehienen nahia hori delako". Bestalde, Ibarrolak nabarmendu du UPNk bermatzen duela "Nafarroa euskal errepublikaren parte ez izatea".
Rajoyren Gobernuko Barne Ministerioko buruzagitza akusatuen aulkian eseriko da astelehen honetan, Kitchen auziagatik
Fernandez Diaz Barne Ministerioaren buru zen, Fiskaltzaren arabera, 2013an Gurtel auziko frogak lortzeko Luis Barcenas PPko diruzain ohiaren esku "legez kontrako inteligentzia operazio bat" egitea pentsatu zutenean, eta, horrela, epailearen esku geratzea "saihesteko".
Ertzaintzaren aurkako pintaketa gehiago egin dituzte Amurrion
Amurrioko futbol zelaian azaldu dira oraingoan pintaketak, eta agente bat seinalatu dute. Segurtasun Sailak gaitzetsi egin du gertatutakoa, eta salatu du horrelakoek zuzenean erasotzen dietela bizikidetzaren eta demokraziaren balioei.
EH Bai: "Euskal Herria nazio bat dela eta erabakitzeko eskubidea duela aldarrikatu dugu Aberri Egunean"
Baionan egin duen ekitaldian, Euskal Herria Baik nabarmendu du beste nazio batzuek duten eskubide berdinak izan behar dituela Euskal Herriak ere, "nazio bat delako".
EH Bilduk esan du "lasai" baina "sendo eta irmo" jardungo duela, Euskal Errepublika helburu
Iruñean ospatu du ezker independentistak Aberri Eguna. Milaka pertsonak parte hartu dute Nafarroako hiriburuko erdigunea zeharkatu duen manifestazioan. Horren ostean, Arnaldo Otegi EH Bilduren idazkari nagusiak esan duenez, "lasaitasunez eta herriaren oxigenoarekin, gailurrera helduko gara".
"Edozein jarrera baztertzaile" gainditzen duen Aberri Eguna aldarrikatu du Podemosek
Autogobernurako eskubide "legitimoa" bizitza proiektu komun bat erabakitzeko aukera gisa ulertzen du, "banderen liskarren" gainetik.
EAJk "nazio handiagoa" aldarrikatuko du Aberri Egunean, eta EH Bilduk eta EH Baik "subiranotasun gehiago" eskatuko dute
Alderdi abertzaleek Aberri Eguna ospatuko dute Pazko igandean. Ohi bezala, Bilboko Plaza Barrian egingo du ekitaldi nagusia EAJk, 11:00etatik aurrera. Koalizio abertzaleak, bestalde, Iruñeko Golem zinemetatik abiatuko den manifestazioarekin abiatuko du eguneko egitaraua, 12:00etan.
Euskal Hirigune Elkargorako duen proiektua aurkeztuko du Alain Iriartek asteartean, Etchegaray garaitu asmoz
Jean Rene Etchegaray Baionako auzapezak 2017tik dihardu karguan. Iriart "Bil Gaiten" hautagaitzaren ordezkari izango da eta hurrengo egunetan jakingo da Pello Etxeleku Kanboko auzapeza ere aurkeztuko den ala ez. Bozketa apirilaren 11n izanen da.