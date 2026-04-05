REACCIÓN A POLÉMICAS DECLARACIONES DE AYUSO
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Esteban responde a Ayuso que "catetada" es que su "principal reivindicación nacional sea tomarse una caña" y Otegi que "la aportación de los tuyos en Gernika fue la Legión Condor"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha crititicado horas antes las "ciegas, absurdas y catetas" las "pretensiones nacionalistas" para un traslado temporal del Guernica de Picasso a Euskadi.
Isabel Díaz Ayuso. Foto: EFE
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Estebanek Ayusori erantzun dio "katetada" bere "aldarrikapen nazional nagusia kaña bat hartzea" dela eta Otegik "zureen ekarpena Gernikan Condor Legioa" izan zela
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Eider Jauregi | EITB

Última actualización

La petición del Gobierno vasco para el traslado del "Guernica" de Picasso a la CAV sigue provocando titulares. “Sacaron a Franco de su tumba en el Valle de los Caídos, ¿y no son capaces de traer un cuadro de Madrid a Euskadi?” ha preguntado el lehendakari Pradales este domingo de Pascua en el mitín celebrado por el PNV en la Plaza nueva de Bilbao con motivo del Aberri Eguna.

Y sobre esa misma hora, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entraba al debate calificado de "ciegas, absurdas y catetas" las "pretensiones nacionalistas" para un traslado temporal del Guernica de Picasso a Euskadi. 

"El Palacio Euskalduna es mitad obra de un madrileño; el puente Zubizuri, de un valenciano; el Kursaal, de un navarro; el Santuario de Aránzazu, de un navarro y un madrileño. En el Museo de Bellas Artes de Bilbao hay obras de Antonio López, Goya y Sorolla. Las pretensiones nacionalistas son ciegas, absurdas, catetas. Un burdo negocio político" ha escrito en su cuenta de la red social X haciendo referencia a una frase del presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban.

Y el aludido, el propio Esteban, ha respondido a la presidenta de la Comunidad de Madrid que "catetada" es que su "principal reivindicación nacional sea tomarse una caña en una terraza".

También en redes sociales, el líder jeltzale se ha referido así a la reacción de Ayuso a sus palabras: "La memoria histórica no es compatible con la catetada de que tu principal reivindicación nacional sea tomarse una caña en una terraza".

Posteriormente, el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se ha sumado a las críticas a Ayuso, a la que ha respondido que "Isabel, la aportación de los tuyos en Gernika fue la Legión Condor. Gernika Euskal Herriarena da! Beti antifaxistak! Gora Euskal Herria askatuta!".

EAJ-PNV EH Bildu Partidos Políticos Política

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