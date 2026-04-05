Esteban responde a Ayuso que "catetada" es que su "principal reivindicación nacional sea tomarse una caña" y Otegi que "la aportación de los tuyos en Gernika fue la Legión Condor"

La petición del Gobierno vasco para el traslado del "Guernica" de Picasso a la CAV sigue provocando titulares. “Sacaron a Franco de su tumba en el Valle de los Caídos, ¿y no son capaces de traer un cuadro de Madrid a Euskadi?” ha preguntado el lehendakari Pradales este domingo de Pascua en el mitín celebrado por el PNV en la Plaza nueva de Bilbao con motivo del Aberri Eguna.

Y sobre esa misma hora, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entraba al debate calificado de "ciegas, absurdas y catetas" las "pretensiones nacionalistas" para un traslado temporal del Guernica de Picasso a Euskadi.

"El Palacio Euskalduna es mitad obra de un madrileño; el puente Zubizuri, de un valenciano; el Kursaal, de un navarro; el Santuario de Aránzazu, de un navarro y un madrileño. En el Museo de Bellas Artes de Bilbao hay obras de Antonio López, Goya y Sorolla. Las pretensiones nacionalistas son ciegas, absurdas, catetas. Un burdo negocio político" ha escrito en su cuenta de la red social X haciendo referencia a una frase del presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban.