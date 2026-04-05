Estebanek Ayusori erantzun dio "katetada" bere "aldarrikapen nazional nagusia kaña bat hartzea" dela eta Otegik "zureen ekarpena Gernikan Condor Legioa" izan zela
Isabel Diaz Ayuso Madrilgo Erkidegoko presidenteak Picassoren Gernika Euskadira aldi baterako eramateko "asmo nazionalistak" kritikatu ditu ordu batzuk lehenago, "katetada" direla esanez.
Picassoren "Guernica" EAEra ekartzeko Eusko Jaurlaritzaren eskaerak titularrak eragiten jarraitzen du. "Franco Erorien Haraneko hilobitik atera zuten, eta ez dira koadro bat Madrildik Euskadira ekartzeko gai?" ohartarazi du Pradales lehendakariak Aberri Eguna dela eta, EAJk Bilboko Plaza Berrian egindako mitinean.
Ordu beretsuan, Isabel Diaz Ayuso Madrilgo Erkidegoko presidentea eztabaidan sartu da, "itsu, zentzugabe eta katetotzat" joz Picassoren margolana Euskadira aldi baterako ekartzeko "asmo nazionalista".
"Euskalduna Jauregia madrildar baten obra da; Zubizuri zubia, valentziar batena; Kursaala, nafar batena; Arantzazuko Santutegia, nafar batena eta madrildar batena. Bilboko Arte Ederren Museoan Antonio Lopez, Goya eta Sorollaren obrak daude. Asmo nazionalistak itsuak, zentzugabeak, katetoak dira. Negozio politiko baldar bat" idatzi du X sare sozialean, Aitor Esteban EAJren EBBko presidentearen albiste bati aipua eginez.
Eta Estebanek bere "katetada" handiena aurpegiratuz erantzun dio: "zure aldarrikapen nazional nagusia terraza batean kaña bat hartzea da", esanez.
Sare sozialetan erantzun dio jeltzaleen buruak ere.
Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak ere erantzun nahi izan dio Ayusori. "Isabel, zureen ekarpena Gernikan Kondor Legioa izan zela. Gernika Euskal Herriarena da! Beti antifaxistak! Gora Euskal Herria askatuta!" idatzi du Xn.
Sayasen esanetan, Nafarroa "forala eta espainiarra da historikoki, ordenamendu juridikoak hori diolako eta, batez ere, nafar gehienen nahia hori delako". Bestalde, Ibarrolak nabarmendu du UPNk bermatzen duela "Nafarroa euskal errepublikaren parte ez izatea".
Fernandez Diaz Barne Ministerioaren buru zen, Fiskaltzaren arabera, 2013an Gurtel auziko frogak lortzeko Luis Barcenas PPko diruzain ohiaren esku "legez kontrako inteligentzia operazio bat" egitea pentsatu zutenean, eta, horrela, epailearen esku geratzea "saihesteko".
Amurrioko futbol zelaian azaldu dira oraingoan pintaketak, eta agente bat seinalatu dute. Segurtasun Sailak gaitzetsi egin du gertatutakoa, eta salatu du horrelakoek zuzenean erasotzen dietela bizikidetzaren eta demokraziaren balioei.
Baionan egin duen ekitaldian, Euskal Herria Baik nabarmendu du beste nazio batzuek duten eskubide berdinak izan behar dituela Euskal Herriak ere, "nazio bat delako".
Milaka pertsona bildu dira Bilbon, Aberri Eguna ospatzeko, "Aberria Bizi" lelopean. Aurrera egingo duen Euskadi aldarrikatu dute jeltzaleek. Estebanek ekitaldi politiko jendetsua iragarri du maiatzerako, udal eta foru hauteskundeak baino urtebete lehenago, eta Pradalesek autogobernuaren defentsa egin du.
Iruñean ospatu du ezker independentistak Aberri Eguna. Milaka pertsonak parte hartu dute Nafarroako hiriburuko erdigunea zeharkatu duen manifestazioan. Horren ostean, Arnaldo Otegi EH Bilduren idazkari nagusiak esan duenez, "lasaitasunez eta herriaren oxigenoarekin, gailurrera helduko gara".
Autogobernurako eskubide "legitimoa" bizitza proiektu komun bat erabakitzeko aukera gisa ulertzen du, "banderen liskarren" gainetik.
Alderdi abertzaleek Aberri Eguna ospatuko dute Pazko igandean. Ohi bezala, Bilboko Plaza Barrian egingo du ekitaldi nagusia EAJk, 11:00etatik aurrera. Koalizio abertzaleak, bestalde, Iruñeko Golem zinemetatik abiatuko den manifestazioarekin abiatuko du eguneko egitaraua, 12:00etan.
Jean Rene Etchegaray Baionako auzapezak 2017tik dihardu karguan. Iriart "Bil Gaiten" hautagaitzaren ordezkari izango da eta hurrengo egunetan jakingo da Pello Etxeleku Kanboko auzapeza ere aurkeztuko den ala ez. Bozketa apirilaren 11n izanen da.