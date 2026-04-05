AYUSOREN ADIERAZPEN POLEMIKOEI ERANTZUNA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Estebanek Ayusori erantzun dio "katetada" bere "aldarrikapen nazional nagusia kaña bat hartzea" dela eta Otegik "zureen ekarpena Gernikan Condor Legioa" izan zela

Isabel Diaz Ayuso Madrilgo Erkidegoko presidenteak Picassoren Gernika Euskadira aldi baterako eramateko "asmo nazionalistak" kritikatu ditu ordu batzuk lehenago, "katetada" direla esanez.

Madrilgo Erkidegoko presidentea, Isabel Díaz Ayuso artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
author image

Eider Jauregi | EITB

Azken eguneratzea

Picassoren "Guernica" EAEra ekartzeko Eusko Jaurlaritzaren eskaerak titularrak eragiten jarraitzen du. "Franco Erorien Haraneko hilobitik atera zuten, eta ez dira koadro bat Madrildik Euskadira ekartzeko gai?" ohartarazi du Pradales lehendakariak Aberri Eguna dela eta, EAJk Bilboko Plaza Berrian egindako mitinean.

Ordu beretsuan, Isabel Diaz Ayuso Madrilgo Erkidegoko presidentea eztabaidan sartu da, "itsu, zentzugabe eta katetotzat" joz Picassoren margolana Euskadira aldi baterako ekartzeko "asmo nazionalista". 

"Euskalduna Jauregia madrildar baten obra da; Zubizuri zubia, valentziar batena; Kursaala, nafar batena; Arantzazuko Santutegia, nafar batena eta madrildar batena. Bilboko Arte Ederren Museoan Antonio Lopez, Goya eta Sorollaren obrak daude. Asmo nazionalistak itsuak, zentzugabeak, katetoak dira. Negozio politiko baldar bat" idatzi du X sare sozialean, Aitor Esteban EAJren EBBko presidentearen albiste bati aipua eginez.

Eta Estebanek bere "katetada" handiena aurpegiratuz erantzun dio: "zure aldarrikapen nazional nagusia terraza batean kaña bat hartzea da", esanez.

Sare sozialetan erantzun dio jeltzaleen buruak ere.

Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak ere erantzun nahi izan dio Ayusori. "Isabel, zureen ekarpena Gernikan Kondor Legioa izan zela. Gernika Euskal Herriarena da! Beti antifaxistak! Gora Euskal Herria askatuta!" idatzi du Xn.

EAJ EH Bildu Alderdi Politikoak Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X